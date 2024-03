ČUVAJU SEĆANJE NA JUNAKE ŽANDARMERIJE: Elitna jedinica MUP Srbije u Kraljevu ima svoju spomen-sobu (FOTO)

UREĐENA kao svojevrsni muzej novije istorije moderne Žandarmerije, sa osvrtom na istorijski razvoj od Kneževine Srbije do kraja Kraljevine Jugoslavije i uz prostor posvećen poginulim i nastradalim pripadnicima ove elitne jedinice, u kraljevačkom Odredu žandarmerije (OŽ) prošlog leta otvorena je Spomen-soba.

G.Šljivić

Čuvajući uspomene na pripadnike Odreda koji su hrabro, obavljajući poslove i zadatke, dali svoje živote, ova spomen-soba zvanično je otvorena na veliki pravoslavni praznik Vidovdan, u prisustvu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića.

G.Šljivić

- U muzejskom delu izloženi su oprema i naoružanje pripadnika Žandarmerije po svim varijantama upotrebe jedinice koje prate istorijski razvoj i modernizaciju. Tu je i uniforma i oprema pripadnika Posebnih jedinica policije koje su prestale da postoje 2001. godine, a čiji je najveći broj pripadnika i starešina i učestvovao u formiranju Žandarmerije. Uz himnu i zastavu Srbije, kao i himnu i zastavu jedinice, izložene su i plakete, zahvalnice i nagrade koje je Žandarmerija dobijala za svoje uspehe, rezultate i saradnju - priča za "Novosti" potpukovnik policije Vladan Sovrlić, zamenik komandanta OŽ Kraljevo.

Uvek uz svoj narod PRIPADNICI Žandarmerije pružali su pomoć ugroženom stanovništvu prilikom elementarnih nepogoda, ne samo na teritoriji Kraljeva, već i na području Užica, Čačka, Ćuprije, Svrljiga, Arilja, Obrenovca, Tare, Surdulice... Stavljajući sve svoje raspoložive kapacitete u ljudstvu i opremi, učestvovali su u evakuaciji ljudi, saniranju šteta nastalih usled poplava, zemljotresa, požara i drugih nepogoda koje su zadesile našu zemlju u proteklom periodu - ističe Sovrlić.

G.Šljivić

- Uz ikone Bogorodice Trojeručice i Svetog mučenika kneza Lazara, poseban deo posvećen je četvorici nastradalih pripadnika ovog odreda: Ljubiši Veljkoviću, Zoranu Rankoviću, Jovici Simiću i Stevanu Sinđeliću, sa njihovim kratkim biografijama, fotografijama, ličnim stvarima i predmetima.

G.Šljivić

G.Šljivić

- Svi oni su podjednako vredni pažnje, poštovanja i divljenja, ali im je zajedničko da su bili izuzetni ljudi i veliki profesionalci koji su voleli svoj posao. Ljubiša je bio u Četi za borbenu podršku, odlično je poznavao minobacače, a Zoran je radio u Odseku za vezu, zadužen za dobro funkcionisanje veze i kriptozaštitu. Jovica je bio instruktor i stručnjak za minsko-eksplozivna sredstva. Sva trojica su pre Žandarmerije bili pripadnici Posebnih jedinica policije, a Stevan Specijalističke jedinice Odreda u Kraljevu. Dobre kolege, prijatelji, cenjeni i poštovani, živeli su za svoje porodice, svoju jedinicu, svoju otadžbinu - dodaje Sovrlić.

Osposobljeni za sve izazove SVAKI zadatak i angažovanje Žandarmerije nosi određeni rizik. Potrebno je mnogo odricanja za ovaj poziv. Posla, kao i planova za dalje napredovanje kao i usavršavanje ima mnogo, jer visok nivo osposobljenosti, obučenosti i profesionalizma su garancija da će se na svaki bezbednosni izazov odlučno odgovoriti - poručuje potpukovnik policije Vladan Sovrlić.

G.Šljivić

Prema njegovim rečima, značaj ove Spomen-sobe za svakog pripadnika Žandarmerije je nemerljiv. Jedinice koje drže do svoje istorije i časti, poštuju i neguju sećanje na sve one koji su prošli kroz njene redove, a posebno na one koji su dali svoje živote. Žandarmerija je upravo takva jedinica.

G.Šljivić

- Zato je tu i zid sa fotografijama naših pripadnika sa različitih poslova i zadataka na području cele Srbije - ističe potpukovnik Sovrlić.

G.Šljivić

Prilikom osnivanja savremene Žandarmerije 2001. godine, prva formirana jedinica bila je upravo u Kraljevu.

G.Šljivić

Ovaj Odred danas je moderna jedinica, opremljena i obučena da odgovori najsloženijim bezbednosnim izazovima, od suzbijanja terorizma, preko uspostavljanja javnog reda narušenog u većem obimu, do pružanja pomoći u vanrednim situacijama i nesrećama na kopnu i u vodi. Ovu jedinicu posebno krasi međusobna povezanost, kao i bratski i sestrinski odnos između pripadnika.

- Briga o kolegama i njihovim porodicama je na prvom mestu. Naši su pripadnici svojim prilozima svakom kolegi koji je tragično nastradao, ili zbog bolesti preminuo, otplatili sva dugovanja i kredite, ali i rešavali stambena pitanja porodicama - naglašava zamenik komandanta OŽ Kraljevo. - Osim toga, u akcijama dobrovoljnog davanja krvi naši pripadnici godišnje prikupe više stotina jedinica dragocene tečnosti, a sprovodimo i brojne humanitarne akcije pomoći ustanovama za brigu i lečenje dece.

Foto: Z. Knežević Dodela Zlatne plakete Podvižnici "Večernjih novosti" NE zaboravljajući svog kolegu Stevana Sinđelića, koji je 28. avgusta 2914, poginuo na dužnosti u Kopnenoj zoni bezbednosti, u selu Orlovac kod Kuršumlije, pripadnici OŽ Kraljevo su dobrovoljno, odvajajući svakog meseca od svojih zarada, Stevanovoj supruzi i sinu, kupili i poklonili stan od 73 kvadrata u Vrnjačkoj Banji. Za to humano delo, nagrađeni su Zlatnom plaketom za kolektivni podvig u 2016. godini, u našoj tradicionalnoj akciji "Najplemenitiji podvig godine". U ime OŽ Kraljevo prestižno priznanje primio je, od predsednika žirija akademika Matije Bećkovića, njihov tadašnji komandant, tada pukovnik Dejan Luković.

G.Šljivić