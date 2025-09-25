MIRISNI KOLAČIĆI OD POMORANDŽE: Poslastica koja osvaja na prvi zalogaj!

TOPLI, nežni i mirisni kolačići od pomorandže idealan su izbor za sve ljubitelje domaćih poslastica. Jednostavni su za pripremu, a njihov svež citrusni ukus unosi dozu sunca u svaku priliku – bilo da ih poslužite uz kafu, čaj ili kao lagani desert posle ručka.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 12 kolačića):

200 gr brašna

140 gr šećera

2 jaja

100 gr omekšalog putera

1,5 kašičica praška za pecivo

80 ml svežeg soka od pomorandže (od oko 1 velike pomorandže)

kora 1 pomorandže

50 ml mleka

1 kašičica vanilin šećera (po želji)

prstohvat soli

šećer u prahu – za posipanje

Priprema:

Umutite puter sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postane penasto.

Dodajte jaja, jedno po jedno, mešajući posle svakog. Dodajte sok i koru od pomorandže, zatim i mleko.

Posebno prosejte brašno, prašak za pecivo i so, pa lagano umešajte u smesu.

Napunite kalupe do 2/3 i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Ohladite kolačiće i pospite ih šećerom u prahu.

Prijatno!