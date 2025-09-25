MIRISNI KOLAČIĆI OD POMORANDŽE: Poslastica koja osvaja na prvi zalogaj!
TOPLI, nežni i mirisni kolačići od pomorandže idealan su izbor za sve ljubitelje domaćih poslastica. Jednostavni su za pripremu, a njihov svež citrusni ukus unosi dozu sunca u svaku priliku – bilo da ih poslužite uz kafu, čaj ili kao lagani desert posle ručka.
Sastojci (za 12 kolačića):
- 200 gr brašna
- 140 gr šećera
- 2 jaja
- 100 gr omekšalog putera
- 1,5 kašičica praška za pecivo
- 80 ml svežeg soka od pomorandže (od oko 1 velike pomorandže)
- kora 1 pomorandže
- 50 ml mleka
- 1 kašičica vanilin šećera (po želji)
- prstohvat soli
- šećer u prahu – za posipanje
Priprema:
Umutite puter sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postane penasto.
Dodajte jaja, jedno po jedno, mešajući posle svakog. Dodajte sok i koru od pomorandže, zatim i mleko.
Posebno prosejte brašno, prašak za pecivo i so, pa lagano umešajte u smesu.
Napunite kalupe do 2/3 i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.
Ohladite kolačiće i pospite ih šećerom u prahu.
Prijatno!
