MIRISNI KOLAČIĆI OD POMORANDŽE: Poslastica koja osvaja na prvi zalogaj!

Milena Tomasevic

25. 09. 2025. u 21:43

TOPLI, nežni i mirisni kolačići od pomorandže idealan su izbor za sve ljubitelje domaćih poslastica. Jednostavni su za pripremu, a njihov svež citrusni ukus unosi dozu sunca u svaku priliku – bilo da ih poslužite uz kafu, čaj ili kao lagani desert posle ručka.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 12 kolačića):

  • 200 gr brašna
  • 140 gr šećera
  • 2 jaja
  • 100 gr omekšalog putera
  • 1,5 kašičica praška za pecivo
  • 80 ml svežeg soka od pomorandže (od oko 1 velike pomorandže)
  • kora 1 pomorandže
  • 50 ml mleka
  • 1 kašičica vanilin šećera (po želji)
  • prstohvat soli
  • šećer u prahu – za posipanje

Priprema:

Umutite puter sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postane penasto.

Dodajte jaja, jedno po jedno, mešajući posle svakog. Dodajte sok i koru od pomorandže, zatim i mleko. 

Posebno prosejte brašno, prašak za pecivo i so, pa lagano umešajte u smesu. 

Napunite kalupe do 2/3 i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. 

Ohladite kolačiće i pospite ih šećerom u prahu.

Prijatno!

