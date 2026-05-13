KOMBINOVANO lansiranje raketnih sistema „sarmat“ i „orešnik“ sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).

Handout / AFP / Profimedia

- Maksimalni domet sistema 'sarmat' može preći 35.000 kilometara na suborbitalnoj putanji. To znači da na našoj planeti nema nedodirljivih područja gde se potencijalni uticaj 'sarmata' ne bi proširio. Sistem "orešnik", zauzvrat, je, takoreći, sredstvo odvraćanja drugog reda, sposobno da pokrije celu kontinentalnu Evropu, pa čak i ostrvske države, za nekoliko minuta. Ovi udarni kapaciteti, kada se lansiraju na kombinovani način, dovoljni su da efikasno neutrališu celu vojnu infrastrukturu NATO-a na evropskom terenu operacija - rekao je Stepanov.

On je napomenuo da bi bezuslovna primena ovakvih raketnih sistema podrazumevala kritične okolnosti, poput neposredne pretnje suverenitetu Rusije.

-To je, na primer, rezultat akcija vezanih za militarizaciju u blizini naših granica, pre svega na inicijativu evropskih zagovornika eskalacije sukoba sa Rusijom - objasnio je vojni stručnjak.

Ranije je Sergej Karakajev, komandant Strateških raketnih snaga, izvestio ruskog predsednika Vladimira Putina o uspešnom lansiranju rakete „sarmat“.

Ruske oružane snage planiraju da rasporede prvi puk opremljen ovom interkontinentalnom balističkom raketom do kraja godine.

Putin je istakao da je „sarmat“ najmoćniji raketni sistem na svetu — četiri puta moćniji od svojih najsposobnijih zapadnih analoga.

Pored toga, ruski predsednik je podsetio da će kopneni raketni sistem srednjeg dometa „orešnik“, koji može biti opremljen i nuklearnim bojevim glavama, biti stavljen na borbeno dežurstvo počev od 2025. godine.

(Sputnjik)