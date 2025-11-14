RECEPT KOJI SE PRENOSI SA KOLENA NA KOLENO: Ovu zimnicu od belog luka i šargarepe su pravile naše bake

RECEPT naših baka za najjeftiniju zimnicu od belog luka i šargarepe svi zapisuju.

Foto: Shutterstock

Čim jesen zakuca na vrata, naše majke i bake se spremaju za pripremu zimnice bez koje hladni dani ne mogu da se zamisle.

Od ajvara, kislekog kupusa, turšije, pa sve do peglane paprike čijem ukusu niko ne može da odoli.

Za vas smo sada pripremili jednu najjeftiniju zimnicu od belog luka i šargarepe koju ćete od sada praviti svake godine.

Ona je odličan dodatak svim jelima. Porodica će uživati u svakom zalogaju, a recept će vam svi tražiti.

Ovo su potrebni sastojci:

ključala voda - po potrebi

šargarepa - dva kilograma

šećer - dve kašike

peršun - jedna vezica

so - dve kašike

beli luk - jedna glavica

ulje - 80 mililitara

sirće - 200 mililitara

Ovako ide priprema:

Prvo šargarepu narendajte na krupno, a zatim peršun sitno isecite, a beli luk očistite i isecite na tanke listiće.

Nakon toga u činiji pomešajte beli luk, peršun i šargarepu. U to dodajte ulje, so, šećer i sirće. Sve dobro pomešajte kako bi se sastojci sjedinili.

Ova smesa se zatim sipa u tegle koje ste prethodno sterilisali, pa blago pritisnite da ne ostane prazan prostor.

U svaku teglu do kraja sipajte ključalu vodu do vrha.

Tegle potom zatvorite i pasterizujte ih u rerni na 100°C, oko 20–30 minuta.

Nakon pasterizacije, tegle ostavite da se ohlade, a onda ih sklonite na hladno i tamno mesto.

(Alo)