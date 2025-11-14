RECEPT KOJI SE PRENOSI SA KOLENA NA KOLENO: Ovu zimnicu od belog luka i šargarepe su pravile naše bake
RECEPT naših baka za najjeftiniju zimnicu od belog luka i šargarepe svi zapisuju.
Čim jesen zakuca na vrata, naše majke i bake se spremaju za pripremu zimnice bez koje hladni dani ne mogu da se zamisle.
Od ajvara, kislekog kupusa, turšije, pa sve do peglane paprike čijem ukusu niko ne može da odoli.
Za vas smo sada pripremili jednu najjeftiniju zimnicu od belog luka i šargarepe koju ćete od sada praviti svake godine.
Ona je odličan dodatak svim jelima. Porodica će uživati u svakom zalogaju, a recept će vam svi tražiti.
Ovo su potrebni sastojci:
- ključala voda - po potrebi
- šargarepa - dva kilograma
- šećer - dve kašike
- peršun - jedna vezica
- so - dve kašike
- beli luk - jedna glavica
- ulje - 80 mililitara
- sirće - 200 mililitara
Ovako ide priprema:
Prvo šargarepu narendajte na krupno, a zatim peršun sitno isecite, a beli luk očistite i isecite na tanke listiće.
Nakon toga u činiji pomešajte beli luk, peršun i šargarepu. U to dodajte ulje, so, šećer i sirće. Sve dobro pomešajte kako bi se sastojci sjedinili.
Ova smesa se zatim sipa u tegle koje ste prethodno sterilisali, pa blago pritisnite da ne ostane prazan prostor.
U svaku teglu do kraja sipajte ključalu vodu do vrha.
Tegle potom zatvorite i pasterizujte ih u rerni na 100°C, oko 20–30 minuta.
Nakon pasterizacije, tegle ostavite da se ohlade, a onda ih sklonite na hladno i tamno mesto.
(Alo)
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)