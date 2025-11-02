Salate i čorbe

GRUZIJSKA SALATA: Sveža, mirisna i neodoljiva kombinacija ukusa

Milena Tomasevic

02. 11. 2025. u 07:23

Ovaj tradicionalni recept spaja sočni paradajz, hrskave krastavce i slatkasti crveni luk sa prepoznatljivim gruzijskim sosom od oraha, belog luka i začina. Sveže, zdravo, aromatično i spremno za samo nekoliko minuta – jednom rečju, savršeno!

ГРУЗИЈСКА САЛАТА: Свежа, мирисна и неодољива комбинација укуса

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2–3 paradajza
  • 3–4 krastavca
  • 3–4 mala crvena luka (slatkastog ukusa)
  • ½ šolje oraha (ili malo više, po ukusu)
  • ½ veze svežeg peršuna
  • 1 čen belog luka
  • ½ kašičice začina (mešavina korijandera, kumina i kurkume)
  • 2–3 kašike svežeg limunovog soka
  • so po ukusu
  • 3–4 kašike maslinovog ulja

Priprema:

Paradajz, krastavce i luk iseckajte i stavite u veću činiju. U blenderu pomešajte peršun, beli luk, limunov sok, orahe i mešavinu začina. Pasirajte dok ne dobijete gustu, kremastu smesu. Prelijte povrće ovim aromatičnim sosom, dodajte so i maslinovo ulje. Nežno izmešajte i ostavite nekoliko minuta da se ukusi prožmu.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PILEĆI ROLAT SA AJVAROM: Neodoljiva kombinacija ukusa!
Peciva i pite

0 9

PILEĆI ROLAT SA AJVAROM: Neodoljiva kombinacija ukusa!

Ukoliko želite da pripremite predjelo koje će oduševiti i one najprobirljivije, ovaj pileći rolat sa ajvarom je pravi izbor! Nežna kora sa blagim mirisom ajvara i punjenje od piletine, kiselih krastavaca i kajmaka prave savršenu kombinaciju ukusa. Lagan, sočan i dekorativan, ovaj rolat će postati hit svakog stola — bilo da je praznik, slavlje ili nedeljni ručak.

01. 11. 2025. u 13:25

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU