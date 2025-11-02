GRUZIJSKA SALATA: Sveža, mirisna i neodoljiva kombinacija ukusa
Ovaj tradicionalni recept spaja sočni paradajz, hrskave krastavce i slatkasti crveni luk sa prepoznatljivim gruzijskim sosom od oraha, belog luka i začina. Sveže, zdravo, aromatično i spremno za samo nekoliko minuta – jednom rečju, savršeno!
Sastojci:
- 2–3 paradajza
- 3–4 krastavca
- 3–4 mala crvena luka (slatkastog ukusa)
- ½ šolje oraha (ili malo više, po ukusu)
- ½ veze svežeg peršuna
- 1 čen belog luka
- ½ kašičice začina (mešavina korijandera, kumina i kurkume)
- 2–3 kašike svežeg limunovog soka
- so po ukusu
- 3–4 kašike maslinovog ulja
Priprema:
Paradajz, krastavce i luk iseckajte i stavite u veću činiju. U blenderu pomešajte peršun, beli luk, limunov sok, orahe i mešavinu začina. Pasirajte dok ne dobijete gustu, kremastu smesu. Prelijte povrće ovim aromatičnim sosom, dodajte so i maslinovo ulje. Nežno izmešajte i ostavite nekoliko minuta da se ukusi prožmu.
Uživajte!
