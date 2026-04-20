Boranija sa mlevenim mesom: Jednostavno i ukusno domaće jelo
Kad vam treba ručak koji je istovremeno zasitan, ukusan i lak za pripremu, boranija sa mlevenim mesom je proveren izbor. Ovo jelo spaja jednostavne sastojke u bogatu, mirisnu celinu koja podseća na domaću kuhinju i porodične trpeze.
Sastojci
- 800 gr boranije (tanke, žute ili zelene)
- 300 gr mlevenog mesa
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1–2 šargarepe (po želji)
- 250 gr sitno seckanog paradajza
- so
- crni biber
- crvena paprika (1 kašičica)
- 1 do 1,5 čaša tople vode
- malo ulja
Priprema
U dubljoj šerpi zagrejte malo ulja, dodajte sitno seckan beli luk, pa zatim crni luk. Dinstajte dok luk ne postane staklast. Dodajte mleveno meso i mešajte dok ne promeni boju. Ako koristite šargarepu, dodajte je isečenu na sitne kockice. Zatim dodajte očišćenu i opranu boraniju (ako je duža, isecite je na komade od 3–4 cm). Poklopite kratko da omekša i smanji zapreminu, pa dodajte paradajz. Posolite, dodajte crvenu papriku i malo crnog bibera, dobro promešajte i ostavite da se krčka oko 10 minuta. Sipajte jednu čašu tople vode, smanjite temperaturu i kuvajte oko 25 minuta, dok boranija ne omekša.
Prijatno!
