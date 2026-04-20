Ručak dana

Boranija sa mlevenim mesom: Jednostavno i ukusno domaće jelo

Milena Tomasevic

20. 04. 2026. u 06:00

Kad vam treba ručak koji je istovremeno zasitan, ukusan i lak za pripremu, boranija sa mlevenim mesom je proveren izbor. Ovo jelo spaja jednostavne sastojke u bogatu, mirisnu celinu koja podseća na domaću kuhinju i porodične trpeze.

Боранија са млевеним месом: Једноставно и укусно домаће јело

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 800 gr boranije (tanke, žute ili zelene)
  • 300 gr mlevenog mesa
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1–2 šargarepe (po želji)
  • 250 gr sitno seckanog paradajza
  • so
  • crni biber
  • crvena paprika (1 kašičica)
  • 1 do 1,5 čaša tople vode
  • malo ulja

Priprema
U dubljoj šerpi zagrejte malo ulja, dodajte sitno seckan beli luk, pa zatim crni luk. Dinstajte dok luk ne postane staklast. Dodajte mleveno meso i mešajte dok ne promeni boju. Ako koristite šargarepu, dodajte je isečenu na sitne kockice. Zatim dodajte očišćenu i opranu boraniju (ako je duža, isecite je na komade od 3–4 cm). Poklopite kratko da omekša i smanji zapreminu, pa dodajte paradajz. Posolite, dodajte crvenu papriku i malo crnog bibera, dobro promešajte i ostavite da se krčka oko 10 minuta. Sipajte jednu čašu tople vode, smanjite temperaturu i kuvajte oko 25 minuta, dok boranija ne omekša.

Prijatno!

