STROGANOV OD GOVEDINE: Klasik pun ukusa koji uvek uspeva

Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje. Pravi se od govedine sečene na trakice, koja se kratko prži, a zatim krčka u bogatom, kremastom sosu.

700 gr govedine (plećka ili but)

300 gr pečuraka

2 velika crna luka

2 kisela krastavca

1 crvena paprika

2 čena belog luka

2–3 kašike ulja ili masti

2 kašike paradajz pirea

1 kašika slatke paprike

½ kašičice čili papričice (po želji)

1 kašičica majčine dušice

2 lovorova lista

3 bobice pimenta

1,5 l goveđeg bujona

so i biber po ukusu

1 kašika glatkog brašna (opciono, za zgušnjavanje)

3–4 kašike pavlake

svež peršun za serviranje

Priprema

Govedinu isecite na tanke trakice i začinite solju i biberom. U velikoj šerpi zagrejte masnoću i propržite meso u nekoliko tura dok ne porumeni. Izvadite sa strane. U istoj masnoći propržite sitno seckan crni luk, pa dodajte beli luk. Dodajte pečurke i kuvajte dok ne ispare tečnost. Umešajte papriku i sitno seckane kisele krastavce. Dodajte slatku papriku, čili i paradajz pire, dobro promešajte. Vratite meso u šerpu, dodajte lovor i piment, pa prelijte bujonom. Krčkajte na tihoj vatri 60–90 minuta, dok meso ne postane mekano. Po želji, zgusnite jelo brašnom razmučenim u malo vode. Pavlaku pomešajte sa nekoliko kašika vrele čorbe, pa dodajte u jelo. Dodatno začinite po ukusu.

Serviranje

Služite vruće, posuto svežim peršunom. Najbolje se slaže uz:

svež hleb, griz ili palentu, pirinač, knedle ili testeninu

Prijatno!