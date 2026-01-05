Ručak dana

STROGANOV OD GOVEDINE: Klasik pun ukusa koji uvek uspeva

Milena Tomasevic

05. 01. 2026. u 19:00

Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje. Pravi se od govedine sečene na trakice, koja se kratko prži, a zatim krčka u bogatom, kremastom sosu.

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 700 gr govedine (plećka ili but)
  • 300 gr pečuraka
  • 2 velika crna luka
  • 2 kisela krastavca
  • 1 crvena paprika
  • 2 čena belog luka
  • 2–3 kašike ulja ili masti
  • 2 kašike paradajz pirea
  • 1 kašika slatke paprike
  • ½ kašičice čili papričice (po želji)
  • 1 kašičica majčine dušice
  • 2 lovorova lista
  • 3 bobice pimenta
  • 1,5 l goveđeg bujona
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašika glatkog brašna (opciono, za zgušnjavanje)
  • 3–4 kašike pavlake 
  • svež peršun za serviranje

Priprema

Govedinu isecite na tanke trakice i začinite solju i biberom. U velikoj šerpi zagrejte masnoću i propržite meso u nekoliko tura dok ne porumeni. Izvadite sa strane. U istoj masnoći propržite sitno seckan crni luk, pa dodajte beli luk. Dodajte pečurke i kuvajte dok ne ispare tečnost. Umešajte papriku i sitno seckane kisele krastavce. Dodajte slatku papriku, čili i paradajz pire, dobro promešajte. Vratite meso u šerpu, dodajte lovor i piment, pa prelijte bujonom. Krčkajte na tihoj vatri 60–90 minuta, dok meso ne postane mekano. Po želji, zgusnite jelo brašnom razmučenim u malo vode. Pavlaku pomešajte sa nekoliko kašika vrele čorbe, pa dodajte u jelo. Dodatno začinite po ukusu.

Serviranje

Služite vruće, posuto svežim peršunom. Najbolje se slaže uz:

svež hleb, griz ili palentu, pirinač, knedle ili testeninu

Prijatno!

