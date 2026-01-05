STROGANOV OD GOVEDINE: Klasik pun ukusa koji uvek uspeva
Stroganov je klasično jelo ruske kuhinje. Pravi se od govedine sečene na trakice, koja se kratko prži, a zatim krčka u bogatom, kremastom sosu.
- 700 gr govedine (plećka ili but)
- 300 gr pečuraka
- 2 velika crna luka
- 2 kisela krastavca
- 1 crvena paprika
- 2 čena belog luka
- 2–3 kašike ulja ili masti
- 2 kašike paradajz pirea
- 1 kašika slatke paprike
- ½ kašičice čili papričice (po želji)
- 1 kašičica majčine dušice
- 2 lovorova lista
- 3 bobice pimenta
- 1,5 l goveđeg bujona
- so i biber po ukusu
- 1 kašika glatkog brašna (opciono, za zgušnjavanje)
- 3–4 kašike pavlake
- svež peršun za serviranje
Priprema
Govedinu isecite na tanke trakice i začinite solju i biberom. U velikoj šerpi zagrejte masnoću i propržite meso u nekoliko tura dok ne porumeni. Izvadite sa strane. U istoj masnoći propržite sitno seckan crni luk, pa dodajte beli luk. Dodajte pečurke i kuvajte dok ne ispare tečnost. Umešajte papriku i sitno seckane kisele krastavce. Dodajte slatku papriku, čili i paradajz pire, dobro promešajte. Vratite meso u šerpu, dodajte lovor i piment, pa prelijte bujonom. Krčkajte na tihoj vatri 60–90 minuta, dok meso ne postane mekano. Po želji, zgusnite jelo brašnom razmučenim u malo vode. Pavlaku pomešajte sa nekoliko kašika vrele čorbe, pa dodajte u jelo. Dodatno začinite po ukusu.
Serviranje
Služite vruće, posuto svežim peršunom. Najbolje se slaže uz:
svež hleb, griz ili palentu, pirinač, knedle ili testeninu
Prijatno!
Preporučujemo
KAKO SE SPREMA BADNjAČA? Tradicionalna posna pogača za Badnje veče
05. 01. 2026. u 20:00
PILETINA SA MEDOM I SOJA SOSOM: Brz, zdrav i ukusan obrok
05. 01. 2026. u 17:00
PRŽENA GOVEDINA SA POVRĆEM: Brz i ukusan obrok u jednoj činiji
05. 01. 2026. u 16:00
EDAMAME SA TOFUOM: Recept za lagan i ukusan obrok
05. 01. 2026. u 14:00
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)