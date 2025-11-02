Ručak dana

CEPKANA BUTKICA U BELOM SOSU SA RENOM: Pravo domaće zadovoljstvo na tanjiru!

Milena Tomasevic

02. 11. 2025. u 12:28

U nastavku otkrijte kako da od jednostavnih sastojaka napravite jelo koje mami i pogled i apetit. Neodoljivo, toplo i domaće jelo koje ćete sigurno praviti opet.

FOTO: Novosti

Pire krompir

Sastojci:

  • 1 kg krompira
  • 50 gr putera
  • 100 ml toplog mleka (prema potrebi više)
  • so po ukusu
  • muskatni oraščić (opciono)

Priprema:

Oljuštite krompir, isecite ga na kocke i skuvajte u slanoj vodi dok ne omekša (oko 20 minuta). Procedite i vratite u vruću šerpu da ispari višak vlage. Dodajte puter i postepeno sipajte toplo mleko. Izgnječite ili umutite mikserom dok ne dobijete kremasti pire.Začinite po ukusu i držite pokriveno do serviranja.

Cepkana butkica

Sastojci:

  • 1 svinjska butkica (oko 1,2–1,5 kg)
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 šargarepe
  • 1 lovorov list
  • 3–4 zrna bibera
  • so

Priprema:

Stavite butkicu u šerpu, dodajte luk, šargarepu, lovor i biber. Nalijte vode da sve ogrezne i kuvajte 2 do 2,5 sata na tihoj vatri, dok meso ne omekša. Kada se butkica skuva, izvadite je, skinite kožu i kosti, pa meso istrgnite viljuškom na sitne komade. Sačuvajte oko 100 ml bujona za sos.

Beli sos sa renom

Sastojci:

  • 30 gr putera
  • 1 kašika brašna
  • 200 ml mleka
  • 100 ml bujona (od butkice)
  • 2–3 kašike kisele pavlake
  • 1–2 kašike rendanog rena (po ukusu)
  • so, biber

Priprema:

Rastopite puter na tihoj vatri, dodajte brašno i mešajte dok ne zamiriše i ne postane svetlo zlatno. Postepeno ulivajte mleko i bujon, stalno mešajući da se ne naprave  grudvice. Kad se sos zgusne, sklonite s vatre i dodajte pavlaku i ren. Dobro promešajte i po potrebi dodajte so i biber.

Serviranje

Na tanjiru prvo oblikujte pire kromir.  Zatim umešajte cepkanu butkicu u topli beli sos sa renom, tako da se meso ravnomerno obavije kremastom teksturom. Nežno je rasporedite pored pirea, tako da se sos lagano preliva po ivici. Po želji, možete dodati malo svežeg rendanog rena odozgo za pikantniji ukus ili ukrasiti listićem peršuna.
Poslužite dok je sve vruće — kada se pire i meso spoje u jedan zalogaj, dobijate savršen balans mekoće, sočnosti i blagog mirisa rena.

Uživajte!

