CEPKANA BUTKICA U BELOM SOSU SA RENOM: Pravo domaće zadovoljstvo na tanjiru!
U nastavku otkrijte kako da od jednostavnih sastojaka napravite jelo koje mami i pogled i apetit. Neodoljivo, toplo i domaće jelo koje ćete sigurno praviti opet.
Pire krompir
Sastojci:
- 1 kg krompira
- 50 gr putera
- 100 ml toplog mleka (prema potrebi više)
- so po ukusu
- muskatni oraščić (opciono)
Priprema:
Oljuštite krompir, isecite ga na kocke i skuvajte u slanoj vodi dok ne omekša (oko 20 minuta). Procedite i vratite u vruću šerpu da ispari višak vlage. Dodajte puter i postepeno sipajte toplo mleko. Izgnječite ili umutite mikserom dok ne dobijete kremasti pire.Začinite po ukusu i držite pokriveno do serviranja.
Cepkana butkica
Sastojci:
- 1 svinjska butkica (oko 1,2–1,5 kg)
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 1 lovorov list
- 3–4 zrna bibera
- so
Priprema:
Stavite butkicu u šerpu, dodajte luk, šargarepu, lovor i biber. Nalijte vode da sve ogrezne i kuvajte 2 do 2,5 sata na tihoj vatri, dok meso ne omekša. Kada se butkica skuva, izvadite je, skinite kožu i kosti, pa meso istrgnite viljuškom na sitne komade. Sačuvajte oko 100 ml bujona za sos.
Beli sos sa renom
Sastojci:
- 30 gr putera
- 1 kašika brašna
- 200 ml mleka
- 100 ml bujona (od butkice)
- 2–3 kašike kisele pavlake
- 1–2 kašike rendanog rena (po ukusu)
- so, biber
Priprema:
Rastopite puter na tihoj vatri, dodajte brašno i mešajte dok ne zamiriše i ne postane svetlo zlatno. Postepeno ulivajte mleko i bujon, stalno mešajući da se ne naprave grudvice. Kad se sos zgusne, sklonite s vatre i dodajte pavlaku i ren. Dobro promešajte i po potrebi dodajte so i biber.
Serviranje
Na tanjiru prvo oblikujte pire kromir. Zatim umešajte cepkanu butkicu u topli beli sos sa renom, tako da se meso ravnomerno obavije kremastom teksturom. Nežno je rasporedite pored pirea, tako da se sos lagano preliva po ivici. Po želji, možete dodati malo svežeg rendanog rena odozgo za pikantniji ukus ili ukrasiti listićem peršuna.
Poslužite dok je sve vruće — kada se pire i meso spoje u jedan zalogaj, dobijate savršen balans mekoće, sočnosti i blagog mirisa rena.
Uživajte!
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)