Ručak dana

PILETINA SA LIMUNOM I ORIGANOM: Recept za pečeno pile

Milena Tomasevic

25. 09. 2025. u 14:00

Miris mediteranskih začina i svežina limuna čine ovu pečenu piletinu savršenim izborom za porodični ručak ili svečanu večeru. Sočna unutra, a spolja zlatno-hrskava, ovaj jednostavan recept donosi topao, sunčan ukus Grčke pravo na vaš sto.

ПИЛЕТИНА СА ЛИМУНОМ И ОРИГАНОМ: Рецепт за печено пиле

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 celo pile
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • 2 limuna
  • 5 grančica svežeg origana (ili 1 kašičica sušenog)
  • so i biber po ukusu

Priprema


Zagrejte rernu na 200 °C. U činiji izmešajte maslinovo ulje, sok od jednog limuna, so, biber i sitno iscepkan origano. Celo pile temeljno premažite marinadom, pazeći da koža bude ravnomerno obložena. Drugi limun isecite na kriške i stavite unutar pileta za dodatnu svežinu. Pile se peče oko 1 sat i 30 minuta. Na svakih 30 minuta premažite je sopstvenim sokom iz pleha kako bi koža ostala sočna i hrskava. Nakon pečenja ostavite da odstoji 10 minuta pre sečenja. Poslužite sa svežim limunom i, po želji, dodatnim grančicama origana.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro