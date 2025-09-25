PILETINA SA LIMUNOM I ORIGANOM: Recept za pečeno pile
Miris mediteranskih začina i svežina limuna čine ovu pečenu piletinu savršenim izborom za porodični ručak ili svečanu večeru. Sočna unutra, a spolja zlatno-hrskava, ovaj jednostavan recept donosi topao, sunčan ukus Grčke pravo na vaš sto.
Sastojci
- 1 celo pile
- 3 kašike maslinovog ulja
- 2 limuna
- 5 grančica svežeg origana (ili 1 kašičica sušenog)
- so i biber po ukusu
Priprema
Zagrejte rernu na 200 °C. U činiji izmešajte maslinovo ulje, sok od jednog limuna, so, biber i sitno iscepkan origano. Celo pile temeljno premažite marinadom, pazeći da koža bude ravnomerno obložena. Drugi limun isecite na kriške i stavite unutar pileta za dodatnu svežinu. Pile se peče oko 1 sat i 30 minuta. Na svakih 30 minuta premažite je sopstvenim sokom iz pleha kako bi koža ostala sočna i hrskava. Nakon pečenja ostavite da odstoji 10 minuta pre sečenja. Poslužite sa svežim limunom i, po želji, dodatnim grančicama origana.
Prijatno!
