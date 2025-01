NJOKE SA PILETINOM I SPANAĆEM: Od jednostavnih sastojaka napravite jelo kao iz najboljeg restorana

Njoke sa piletinom i spanaćem su ukusan i hranljiv obrok, koji se brzo priprema i savršeno je rešenje za užurbane dane.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

500 g njoka

2 pileća fileta

200 g svežeg spanaća

200 ml pavlake za kuvanje

100 g rendanog kačkavalja

So i biber po ukusu

Maslinovo ulje za prženje

Priprema:

Piletinu isecite na kockice, začinite i propržite na maslinovom ulju. U vatrostalnu posudu na dno stavite njoke, preko spanać (posolite ga i pobiberite) pa piletinu.

Sve prelijte pavlakom za kuvanje i stavite u rernu na 180 stepeni. Povremeno promešajte i krčkajte dok se njoke ne skuvaju.

Kada se skuvaju odozgo narendajte kačkavalj i vratite u rernu da se zapeče. Služite toplo.



Savet za kuvanje njoka

*Nikada ne stavljajte previše njoka u vodu odjednom, jer to može dovesti do toga da se zalepe i ne kuvaju ravnomerno. Idealno je da budu u vodi koja je baš "na ivici" ključanja.

*Njoke su gotove kada isplivaju na površinu – to je znak da su skuvane, pa ih odmah vadite.

(stvarukusa)

