MUSAKA OD PLAVOG PATLIDŽANA BEZ MESA: Savršen spoj neodoljivih mirisa i ukusa

Plavi patlidžan se savršeno uklapa sa sočivom, a bešamel sos upotpunjuje ovu kombinaciju.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

700 g patlidžana, oljuštenog i isečenog po dužini

so po ukusu

3 krompira, oljuštena i isečena po dužini

2 velike tikvice, nasečene po dužini

maslinovo ulje po ukusu

Za bešamel sos:

50 ml maslinovog ulja

80 g višenamenskog brašna

1/2 kašičice soli

1/4 kašičice mlevenog muskatnog oraščića

500 ml mleka, zagrejanog

2 velika jajeta

Za sos od sočiva:

1 žuti luk, iseckan

2 čena belog luka, mlevena

160 g kuvanog sočiva

400 g paradajza, izgnječenog

60 ml bujona ili vode

1 kašičica suvog origana

½ kašičice muskatnog oraščića

prstohvat cimeta

Priprema:

Za musaku zagrejte rernu na 200 stepeni. Dok se rerna zagreva, raširite kriške patlidžana na veliki pleh obložen papirom za pečenje i pospite solju pa ostavite da odstoji 20 do 30 minuta. Osušite papirnim ubrusima. Dok patlidžan stoji, napravite bešamel sos. U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Umešajte brašno, so i biber. Pržite dok ne dobije zlatnu boju. Postepeno dodajte zagrejano mleko, neprestano mutite. Nastavite sa kuvanjem, povremeno mešajući, na srednjoj vatri 5 do 7 minuta. Dodajte muskatni oraščić. U maloj činiji umutite malu količinu vrele mešavine bešamela sa 2 jajeta. Zatim sve vratite u tiganj sa preostalom mešavinom bešamela. Nastavite da mešate dok lagano ne proključa, još dva minuta. Probajte i prilagodite so i biber. Skinite sa vatre i ostavite da se ohladi i još malo zgusne.

Napravite sos od sočiva tako što ćete u loncu za kuvanje ili velikom tiganju za kuvanje, zagrejati 1 kašiku maslinovog ulja na srednjoj vatri. Pržite luk i beli luk kratko, 3 do 4 minuta dok ne zamiriše, redovno mešajući. Umešajte kuvano sočivo, izgnječeni paradajz i bujon ili vodu. Začinite sa malo soli i dodajte origano, muskatni oraščić i prstohvat mlevenog cimeta. Pustite da proključa, a zatim smanjite vatru i pokrijte samo delimično. Krčkajte oko 15 do 20 minuta. Dok se sos od sočiva kuva, ispecite povrće. Krompir, tikvice i kriške patlidžana poređajte na lagano nauljeni pleh. Premažite maslinovim uljem. Pecite u zagrejanoj rerni 15 do 20 minuta. Sastavite musaku u vatrostalnoj posudi. Prvo sipajte malo sosa od sočiva na dno posude za pečenje i rasporedite. Preko toga poslažite povrće. Dodajte ostatak sosa od sočiva. Na kraju premažite bešamel sosom, pazeći da ga dobro izravnate zadnjom stranom kašike.

Stavite tepsiju na srednju rešetku zagrejane rerne. Pecite 45 minuta ili dok gornji sloj bešamela ne dobije zlatno smeđu boju. Skinite sa vatre i ostavite da odstoji najmanje 20 minuta pre sečenja i serviranja. Uživajte!

(stvarukusa)

