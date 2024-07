PILAV SA PILEĆIM MESOM: Za 30 minuta imaćete savršen ručak

Pilav ili kako ga u turskom i arapskom svetu zovu pilaf je jelo od pirinča sa ili bez mesa. Ono što krasi ovo jelo je jednostavnost, a opet ima neverovatno bogatstvo ukusa.

Foto: A. M.

Sastojci:

3 pileća karabataka (ili belo meso)

pirinač 3 šoljice

vegeta 1 kašika

so, biber po ukusu

crni luk 1 glavica

voda po potrebi

Priprema:

Dva do tri karabataka stavite u 3 litra vode da provri. Kada provri dodajte kašiku suvog začina (vegete). Kuvajte na srednjoj vatri dok ne uvri za jedno pola litra. To je otprilike nekih pola sata možda i malo manje. Ako vidite da vam je dosta vode uvrlo dodajte još jednu do dve čaše. Kada meso počne da se raskuvava sklonite sa ringle.

Za pirinač svako ima svoju merku. Retko ko meri pirinač na grame nego se obično meri na šoljice. I to one manje starinske od 1dl. I jedna ta ravna šoljica ide po osobi. Ili dve do tri šoljice idu na mali đuveč pleh. Stavite u šerpu pirnač i nalijte vodu tri prsta da ogrezne. Ne dodajete ništa više. Kuvate pirinač sve dok ne prestane da upija vodu i dok skroz nabubri. To je recimo 15 do 20 minuta. Sklonite sa ringle pa ga pustite još malo da bude u šerpi nekih 5 minuta. Jednu veliku glavicu crnog luka sitno naseckajte i prodinstajte na ulju. To dinstate u đuveč plehu. Izručite pirinač i sve dobro promešajte. Stavite meso iz supe.

Kutlačom polako nalijte supu da ogrezne pirinač oko pola prsta iznad pirinča da bude. Polako malo izmešajte, dodajte biber mleveni po ukusu i zapecite u rerni na srednjoj temperaturi oko 15 do 20 minuta. Ako treba dodajte još jednu kutlaču supe. Tako će vam pilav biti lepo softan, a ne onako suv kao što zna da bude kod mnogih domaćica. Caka je ustvari u nalivanju supom i u predhodnom kuvanju pirinča.

(super recepti)

BONUS SADRŽAJ

Predstavljamo vam riznicu podataka koji ne govore samo o sastavu jela, već i o jednom načinu života kada se imalo vremena za dugu pripremu jela i kada je cela porodica sedela za stolom. Učinite korak ka očuvanju domaće kulinarske tradicije od zaborava i poručite ovu zaista vrednu knjigu na linku: Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje.

Turska kuhinja je ostavila neizbrisiv trag na kuhinju balkanskih naroda. U ovoj knjizi ćete pronaći vekovima stare recepte koji su pažljivo odabrani kako biste vašu kuhinju podigli na zavidan nivo. Poručite na ovom linku i krenite putem večnih ukusa koje svi obožavaju: TURSKA KUHINjA sa vekovnim receptima.

Ova knjiga nije samo običan kuvar, već i neverovatna priča o Italiji, njenoj istoriji, običajima i kulturi. Otkrijte najveća dostignuća italijanske kulinarske umetnosti na jedinstvenom putovanju Apeninskim poluostrvom u društvu kuvara Akademije Barila. Poručite na linku: Italijanska kuhinja: recepti s potpisom starih majstora.

JEREMY PANG, osnovao je 2009. školu woka, jedinu azijsku školu u središtu Londona. Jedinstven dar da svoje znanje prenese polaznicima na pristupačan i zanimljiv način ubrzo mu je doneo priznanje autoriteta u svijetu kineske kuhinje. Za ovu knjigu kažu da je remek-delo, poručite je još danas: Kineska kuhinja - izvorni kineski recepti.