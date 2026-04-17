Sočan i ukusan: Pikantni avokado namaz

Slavica Dobrosavljević

17. 04. 2026. u 07:00

Idealan je za doručak ili večeru, a ne zahteva mnogo vremena za pripremu

Сочан и укусан: Пикантни авокадо намаз

FOTO: Depositphotos/NoirChocolate

Potrebno je:

- 2 avokada

- sok od jednog limuna
- 2 čena belog luka
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1/2 kašičice crvene ljute mlevene paprike
- so
- biber
- sveži peršun ili korijander

Priprema:

Dobro izgnječite avokado i pomešajte ga sa limunovim sokom da ne potamni. Dodajte sitno iseckani beli luk, maslinovo ulje i mlevenu crvenu papriku. Dobro promešajte, pa posolite i pobiberite po ukusu. Po želji, dodajte svež iseckan peršun ili korijander. Servirajte namaz uz tost, tortilje ili kao preliv za salate.

