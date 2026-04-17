Sočan i ukusan: Pikantni avokado namaz
Idealan je za doručak ili večeru, a ne zahteva mnogo vremena za pripremu
Potrebno je:
- 2 avokada
- 2 čena belog luka
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1/2 kašičice crvene ljute mlevene paprike
- so
- biber
- sveži peršun ili korijander
Priprema:
Dobro izgnječite avokado i pomešajte ga sa limunovim sokom da ne potamni. Dodajte sitno iseckani beli luk, maslinovo ulje i mlevenu crvenu papriku. Dobro promešajte, pa posolite i pobiberite po ukusu. Po želji, dodajte svež iseckan peršun ili korijander. Servirajte namaz uz tost, tortilje ili kao preliv za salate.
