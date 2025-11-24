PROTEONSKI SLANI ŠTAPIĆI: Savršeni za užinu bez griže savesti
Ako tražite zdravu, ukusnu i praktičnu užinu koja se priprema za manje od pola sata, ovi proteinski slani štapići biće vaš novi favorit. Idealni su za posao, školu, teretanu ili kao nutritivno bogata zamena za hleb.
- 20 kašika ovsene kaše (ili samlevenih ovsenih pahuljica)
- 5 kašika svežeg sira
- 5 kašika krem sira
- 2 jaja
- 1/2 kašičice soli
- 1 kesica praška za pecivo
- 3 kašike semenki bundeve
- 2 kašike semenki susama
- 3 kašike semenki suncokreta
Priprema:
U većoj činiji pomešajte ovsenu kašu, sveži sir, krem sir, jaja, so i prašak za pecivo, pa umesite kompaktno testo. Testo podelite na 10 delova i oblikujte štapiće po želji. U posebnoj činiji spojite sve semenke. Svaki štapić uvaljajte u mešavinu semenki i rasporedite ih po plehu obloženom papirom za pečenje. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C (sa ventilatorom) 30–35 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon boju.
Uživajte!
