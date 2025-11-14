Peciva i pite

POGAČICE SA LUKOM I PEČURKAMA: Mirisne lepinje koje se tope u ustima

Milena Tomasevic

14. 11. 2025. u 10:17

Ove meke, zlatno pečene lepinje sa lukom i pečurkama spajaju tradicionalan ukus domaćeg testa i bogat, aromatičan fil. Odlične su za užinu, doručak, kao i uz supe, čorbe ili salate. Jednostavne za pripremu, a izuzetno ukusne — idealne su za svaki dan.

FOTO: Novosti


Sastojci
Testo
  • 500 gr univerzalnog brašna
  • 25 gr svežeg kvasca (ili 7 g suvog)
  • 250 ml toplog mleka
  • 1 jaje
  • 50 gr putera (otopljenog i ohlađenog)
  • 1 kašičica šećera
  • ½ kašičice soli

Fil

  • 3 srednja crna luka (iseckana na kockice)
  • 200 gr pečuraka (sitno iseckanih)
  • 2 kašike ulja ili putera
  • ½ kašičice soli
  • prstohvat bibera
  • ½ kašičice majčine dušice (po želji)

Dodatno

  • 1 jaje za premazivanje
  • susam ili crni kim (po želji)

Priprema

1. Priprema testa

U maloj posudi izmrvite kvasac, dodajte šećer i 3 kašike toplog mleka. Ostavite da se aktivira. U većoj činiji prosejte brašno, dodajte so, jaje, puter i aktivni kvasac. Dodavajte mleko i mesite dok testo ne postane mekano i elastično. Pokrijte krpom i ostavite 1 sat da naraste.

2. Priprema fila

Na zagrejanom ulju/puteru propržite luk dok ne omekša.Dodajte pečurke, so, biber i po želji majčinu dušicu. Pržite dok tečnost ne ispari. Ostavite da se ohladi.

3. Oblikovanje pogačica

Naraslo testo podelite na 8–10 delova. Oblikujte kuglice, spljoštite ih u krugove oko 10 cm. Po sredini svakog kruga rasporedite fil.

4. Pečenje

Poređajte pogačice na pleh obložen papirom. Ostavite da odstoje 15 minuta. Premažite jajetom i pospite susamom ili kimom. Pecite na 180°C 20–25 minuta, dok lepinje ne dobiju zlatnu boju.

Serviranje

Ove pogačice najbolje su tople, ali su ukusne i kasnije — kao užina, doručak ili kao dodatak supama i glavnim jelima.

Uživajte!

