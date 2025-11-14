POGAČICE SA LUKOM I PEČURKAMA: Mirisne lepinje koje se tope u ustima
Ove meke, zlatno pečene lepinje sa lukom i pečurkama spajaju tradicionalan ukus domaćeg testa i bogat, aromatičan fil. Odlične su za užinu, doručak, kao i uz supe, čorbe ili salate. Jednostavne za pripremu, a izuzetno ukusne — idealne su za svaki dan.
Testo
- 500 gr univerzalnog brašna
- 25 gr svežeg kvasca (ili 7 g suvog)
- 250 ml toplog mleka
- 1 jaje
- 50 gr putera (otopljenog i ohlađenog)
- 1 kašičica šećera
- ½ kašičice soli
Fil
- 3 srednja crna luka (iseckana na kockice)
- 200 gr pečuraka (sitno iseckanih)
- 2 kašike ulja ili putera
- ½ kašičice soli
- prstohvat bibera
- ½ kašičice majčine dušice (po želji)
Dodatno
- 1 jaje za premazivanje
- susam ili crni kim (po želji)
Priprema
1. Priprema testa
U maloj posudi izmrvite kvasac, dodajte šećer i 3 kašike toplog mleka. Ostavite da se aktivira. U većoj činiji prosejte brašno, dodajte so, jaje, puter i aktivni kvasac. Dodavajte mleko i mesite dok testo ne postane mekano i elastično. Pokrijte krpom i ostavite 1 sat da naraste.
2. Priprema fila
Na zagrejanom ulju/puteru propržite luk dok ne omekša.Dodajte pečurke, so, biber i po želji majčinu dušicu. Pržite dok tečnost ne ispari. Ostavite da se ohladi.
3. Oblikovanje pogačica
Naraslo testo podelite na 8–10 delova. Oblikujte kuglice, spljoštite ih u krugove oko 10 cm. Po sredini svakog kruga rasporedite fil.
4. Pečenje
Poređajte pogačice na pleh obložen papirom. Ostavite da odstoje 15 minuta. Premažite jajetom i pospite susamom ili kimom. Pecite na 180°C 20–25 minuta, dok lepinje ne dobiju zlatnu boju.
Serviranje
Ove pogačice najbolje su tople, ali su ukusne i kasnije — kao užina, doručak ili kao dodatak supama i glavnim jelima.
Uživajte!
