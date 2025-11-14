LEPINJE PUNJENE KAČKAVALJEM I SPANAĆEM: Meko, mirisno i neodoljivo – domaće testo koje osvaja!

AKO ste ljubitelj mirisa sveže pečenog testa i volite da iznenadite ukućane nečim toplim i ukusnim, ove lepinje biće pravi izbor za vas.

FOTO: Novosti

Punjene rastopljenim kačkavaljem i svežim spanaćem, mekane kao oblak, a spolja blago rumene i mirisne — savršene su za doručak, lagani ručak ili večeru.

Sastojci:

Za testo:

25 gr svežeg kvasca ili ½ kesice suvog

300 ml toplog mleka

1 kašika šećera

2 kašike ulja

450–470 gr brašna

1 kašičica soli

Za punjenje:

150 gr kačkavalja

malo svežeg spanaća

Za premaz:

30 ml maslinovog ulja

3 čena belog luka

3 grančice svežeg peršuna

Priprema:

U većoj posudi pomešajte kvasac, toplo mleko i šećer. Dodajte ulje, brašno i so, pa umesite mekano testo koje se ne lepi za ruke. Pokrijte i ostavite da naraste oko 40 minuta.

Naraslo testo kratko premesite i podelite na dva jednaka dela. Od svakog dela napravite po šest loptica (ukupno dvanaest). Svaku lopticu razvucite oklagijom, stavite u sredinu malo kačkavalja i spanaća, zatvorite kao pecivo, pa lagano ponovo razvucite.

Lepinje poređajte u veliki pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih da odmore desetak minuta, pa pecite u zagrejanoj rerni na 250°C oko 5–7 minuta, dok ne narastu i dobiju zlatnu boju. Dok se lepinje peku, u manjoj posudi pomešajte maslinovo ulje, iseckan beli luk i peršun. Vruće lepinje odmah po vađenju iz rerne premažite ovom aromatičnom mešavinom.

Prijatno!