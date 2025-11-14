Peciva i pite

LEPINJE PUNJENE KAČKAVALJEM I SPANAĆEM: Meko, mirisno i neodoljivo – domaće testo koje osvaja!

Milena Tomasevic

14. 11. 2025. u 07:00

AKO ste ljubitelj mirisa sveže pečenog testa i volite da iznenadite ukućane nečim toplim i ukusnim, ove lepinje biće pravi izbor za vas.

ЛЕПИЊЕ ПУЊЕНЕ КАЧКАВАЉЕМ И СПАНАЋЕМ: Меко, мирисно и неодољиво – домаће тесто које осваја!

FOTO: Novosti

Punjene rastopljenim kačkavaljem i svežim spanaćem, mekane kao oblak, a spolja blago rumene i mirisne — savršene su za doručak, lagani ručak ili večeru.

Sastojci:
Za testo:

  • 25 gr svežeg kvasca ili ½ kesice suvog
  • 300 ml toplog mleka
  • 1 kašika šećera
  • 2 kašike ulja
  • 450–470 gr brašna
  • 1 kašičica soli

Za punjenje:

  • 150 gr kačkavalja  
  • malo svežeg spanaća

Za premaz:

  • 30 ml maslinovog ulja
  • 3 čena belog luka
  • 3 grančice svežeg peršuna

Priprema:

U većoj posudi pomešajte kvasac, toplo mleko i šećer. Dodajte ulje, brašno i so, pa umesite mekano testo koje se ne lepi za ruke. Pokrijte i ostavite da naraste oko 40 minuta.

Naraslo testo kratko premesite i podelite na dva jednaka dela. Od svakog dela napravite po šest loptica (ukupno dvanaest). Svaku lopticu razvucite oklagijom, stavite u sredinu malo kačkavalja i spanaća, zatvorite kao pecivo, pa lagano ponovo razvucite.

Lepinje poređajte u veliki pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite ih da odmore desetak minuta, pa pecite u zagrejanoj rerni na 250°C oko 5–7 minuta, dok ne narastu i dobiju zlatnu boju. Dok se lepinje peku, u manjoj posudi pomešajte maslinovo ulje, iseckan beli luk i peršun. Vruće lepinje odmah po vađenju iz rerne premažite ovom aromatičnom mešavinom.

Prijatno!

