PITA BEZ KORA SA POVRĆEM, ŠUNKOM I SIROM: Brzo, jednostavno i neodoljivo!

Milena Tomasevic

29. 10. 2025. u 07:00

KADA poželite toplo, mirisno jelo koje se sprema bez muke, ova pita bez kore je pravi izbor! Spolja blago hrskava, a iznutra meka i puna ukusa — savršena večera za celu porodicu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 150 gr rendanog sira (mocarela, gauda ili po izboru)
  • 1 crvena paprika
  • 1 mali crveni luk
  • 100 gr šunke ili drugog sušenog mesa
  • 2 kašike brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • so i biber po ukusu
  • omiljeni začini: origano, bosiljak, granulirani beli luk

Priprema:

Sitno iseckajte papriku, luk i šunku. Izrendajte sir. U većoj činiji umutite jaja, dodajte sir, povrće, šunku, brašno, prašak za pecivo i začine. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine.

Pleh obložite papirom za pečenje, izlijte smesu i ravnomerno je rasporedite. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 25 minuta, dok površina ne porumeni.

Pitu isecite na kvadrate ili trouglove i poslužite toplu — idealna je uz čašu jogurta ili svežu salatu.

Uživajte!

