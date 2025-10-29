PITA BEZ KORA SA POVRĆEM, ŠUNKOM I SIROM: Brzo, jednostavno i neodoljivo!

KADA poželite toplo, mirisno jelo koje se sprema bez muke, ova pita bez kore je pravi izbor! Spolja blago hrskava, a iznutra meka i puna ukusa — savršena večera za celu porodicu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

3 jaja

150 gr rendanog sira (mocarela, gauda ili po izboru)

1 crvena paprika

1 mali crveni luk

100 gr šunke ili drugog sušenog mesa

2 kašike brašna

1 kašičica praška za pecivo

so i biber po ukusu

omiljeni začini: origano, bosiljak, granulirani beli luk

Priprema:

Sitno iseckajte papriku, luk i šunku. Izrendajte sir. U većoj činiji umutite jaja, dodajte sir, povrće, šunku, brašno, prašak za pecivo i začine. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine.

Pleh obložite papirom za pečenje, izlijte smesu i ravnomerno je rasporedite. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 25 minuta, dok površina ne porumeni.

Pitu isecite na kvadrate ili trouglove i poslužite toplu — idealna je uz čašu jogurta ili svežu salatu.

Uživajte!