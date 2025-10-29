PITA BEZ KORA SA POVRĆEM, ŠUNKOM I SIROM: Brzo, jednostavno i neodoljivo!
KADA poželite toplo, mirisno jelo koje se sprema bez muke, ova pita bez kore je pravi izbor! Spolja blago hrskava, a iznutra meka i puna ukusa — savršena večera za celu porodicu.
Sastojci:
- 3 jaja
- 150 gr rendanog sira (mocarela, gauda ili po izboru)
- 1 crvena paprika
- 1 mali crveni luk
- 100 gr šunke ili drugog sušenog mesa
- 2 kašike brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- so i biber po ukusu
- omiljeni začini: origano, bosiljak, granulirani beli luk
Priprema:
Sitno iseckajte papriku, luk i šunku. Izrendajte sir. U većoj činiji umutite jaja, dodajte sir, povrće, šunku, brašno, prašak za pecivo i začine. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine.
Pleh obložite papirom za pečenje, izlijte smesu i ravnomerno je rasporedite. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 25 minuta, dok površina ne porumeni.
Pitu isecite na kvadrate ili trouglove i poslužite toplu — idealna je uz čašu jogurta ili svežu salatu.
Uživajte!
