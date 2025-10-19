Peciva i pite

HLEB SA MASLINAMA, BELIM LUKOM I SIROM: Ukus koji osvaja - Idealan za doručak ili užinu!

Milena Tomasevic

19. 10. 2025. u 08:35

AKO želite neobičan hleb pun ukusa i arome, probajte ovaj recept za deluks hleb sa maslinama, belim lukom i sirom. Savršena kombinacija svežih začina, nežnog sira i maslina čini ga idealnim za doručak, gozbe ili užinu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 kašičica suvog kvasca
  • 2 kašičice soli
  • 2 kašike šećera
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 280 ml mlake vode
  • 400 gr brašna
  • 5 čena belog luka (sitno seckanih)
  • 5 grančica peršuna (samo listovi, sitno sečeni)
  • 4 grančice timijana (listovi)
  • 120 gr rendanog jakog sira (npr. Bergkäse)
  • 80–100 g crnih ili zelenih maslina (iseckanih)
  • 50 ml maslinovog ulja (za punjenje)
  • so po ukusu

Priprema:

Pomešajte mlaku vodu sa šećerom, suvim kvascem i 2 kašike brašna. Ostavite 15 minuta da se kvasac aktivira.

U većoj činiji pomešajte brašno i so, dodajte aktivirani kvasac i 1 kašiku maslinovog ulja. Mesite 8–10 minuta dok testo ne postane glatko i elastično.

Testo prebacite u blago nauljenu posudu, pokrijte i ostavite da naraste 45–60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

U međuvremenu, u posudi pomešajte beli luk, peršun, timijan, masline, rendani sir i 50 ml maslinovog ulja. Posolite po ukusu.

Kada je testo gotovo, premesite ga i oblikujte u valjak. Isecite na kriške širine oko 6 cm.

Kriške premažite pripremljenom smesom i ređajte u okrugli kalup sa papirom za pečenje.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 210°C oko 35 minuta, dok hleb ne dobije zlatnu koricu.

Uživajte!

 

