HLEB SA MASLINAMA, BELIM LUKOM I SIROM: Ukus koji osvaja - Idealan za doručak ili užinu!
AKO želite neobičan hleb pun ukusa i arome, probajte ovaj recept za deluks hleb sa maslinama, belim lukom i sirom. Savršena kombinacija svežih začina, nežnog sira i maslina čini ga idealnim za doručak, gozbe ili užinu.
Sastojci:
- 1 kašičica suvog kvasca
- 2 kašičice soli
- 2 kašike šećera
- 1 kašika maslinovog ulja
- 280 ml mlake vode
- 400 gr brašna
- 5 čena belog luka (sitno seckanih)
- 5 grančica peršuna (samo listovi, sitno sečeni)
- 4 grančice timijana (listovi)
- 120 gr rendanog jakog sira (npr. Bergkäse)
- 80–100 g crnih ili zelenih maslina (iseckanih)
- 50 ml maslinovog ulja (za punjenje)
- so po ukusu
Priprema:
Pomešajte mlaku vodu sa šećerom, suvim kvascem i 2 kašike brašna. Ostavite 15 minuta da se kvasac aktivira.
U većoj činiji pomešajte brašno i so, dodajte aktivirani kvasac i 1 kašiku maslinovog ulja. Mesite 8–10 minuta dok testo ne postane glatko i elastično.
Testo prebacite u blago nauljenu posudu, pokrijte i ostavite da naraste 45–60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.
U međuvremenu, u posudi pomešajte beli luk, peršun, timijan, masline, rendani sir i 50 ml maslinovog ulja. Posolite po ukusu.
Kada je testo gotovo, premesite ga i oblikujte u valjak. Isecite na kriške širine oko 6 cm.
Kriške premažite pripremljenom smesom i ređajte u okrugli kalup sa papirom za pečenje.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 210°C oko 35 minuta, dok hleb ne dobije zlatnu koricu.
Uživajte!
Preporučujemo
DOMAĆI RAŽANI HLEB: Domaći i aromatičan
29. 09. 2025. u 20:00
RECEPT ZA KOLAČ SA ŠLjIVAMA: Biskvit se topi, a ukus se pamti! (VIDEO)
11. 10. 2025. u 11:30
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"PREVARILA SAM SVAKOG PARTNERA!" Ispovest Jelene Karleuše
"JA sam svakog partnera volela, ali volela sam i ovog sa kojim sam ih prevarila. "
19. 10. 2025. u 09:39
Komentari (0)