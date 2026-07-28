Svet

RUSIJA NA NOGAMA: Medvedev saopštio udarnu vest

Novosti online

28. 07. 2026. u 21:40

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OKO 200.000 ljudi potpisalo je ugovor o služenju vojnog roka po ugovoru u prvih šest meseci 2026. godine, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

РУСИЈА НА НОГАМА: Медведев саопштио ударну вест

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

„Ugovor o radu u vojsci u prvih šest meseci ove godine potpisalo je oko 200.000 ljudi. Pored toga, više od 16.000 naših građana pristupilo je dobrovoljačkim formacijama i uputilo se u zonu Specijalne vojne operacije“, rekao je Medvedev na sednici međuresorne komisije Saveta bezbednosti Rusije.


Medvedev je takođe ocenio da su glasine o navodnoj pripremi mobilizacije u Rusiji „lažna provokacija“ uoči izbora i poručio da za mobilizacijom nema nikakve potrebe.

„Pokušaji neprijatelja da širi svakakve besmislice o tome da se u zemlji priprema mobilizacija nisu ništa drugo do lažna provokacija. To je deo propagande uoči izbora. Oni nastoje da destabilizuju situaciju u našoj zemlji i stvore negativno raspoloženje“, rekao je Medvedev.

On je istakao da se to ispoljava na različite načine, uključujući i širenje objava na društvenim mrežama u kojima se građani pozivaju da potpišu ugovor sa Oružanim snagama uz poruku: „Ne čekaj mobilizaciju, idi da služiš za novac.“

„Jasno je da je to plaćena kampanja, ili kampanja koju je pokrenuo neprijatelj“, dodao je Medvedev, pozvavši opunomoćene predstavnike predsednika u federalnim okruzima, rukovodioce regiona, Ministarstvo odbrane i druga nadležna tela da obrate posebnu pažnju na ova pitanja.

(Sputnjik)

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