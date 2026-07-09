AMERIČKE BAZE NA UDARU! Iran zapretio novim napadima ako Vašington nastavi akcije

IRANSKA vojska saopštila je da je noćas napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu, i upozorila da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Američke Države nastave napade na Iran.

Foto: AI/Gemini

Prethodno su se u Bahreinu i Kuvajtu oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok je Kuvajt takođe saopštio da se njegova vazdušna odbrana suočava sa napadima raketama i dronovima, prenela je Al Džazira.

Teheran je zapretio masovnim napadom na američke vojne baze kao odgovor na američke napade na Iran drugu noć zaredom.

(Tanjug)

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