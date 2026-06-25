SISTEMI protivvazdušne odbrane oborili su 17 vođenih bombi, dva projektila američke proizvodnje HIMARS MLRS i 762 bespilotne letelice sa fiksnim krilima.

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Grupa snaga „Sever“ poboljšala je taktičku situaciju. Ruske trupe nanele su gubitke u ljudstvu i tehnici mehanizovane brigade, aeromobilne brigade Oružanih snaga i brigade teritorijalne odbrane kod Ivotke, Tolstodubova i Kijanice u Sumskoj oblasti.

U Harkovskoj oblasti, pogođene su formacije dve mehanizovane brigade, motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga i brigade teritorijalne odbrane kod Zemljanoj Jar, Losevke, Petro-Ivanovke i Kazačje Lopane (Harkovska oblast).

VSU je izgubio više od 290 vojnika, 15 motornih vozila, dva poljska artiljerijska oruđa i pet stanica za elektronsko ratovanje.



Grupa snaga „Zapad“ zauzela je povoljnije linije i položaje. Ruski elementi naneli su gubitke u ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade, jurišnoj brigadi Oružanih snaga VSU. Južna grupa snaga poboljšala je taktičku situaciju duž linije fronta. Ruske trupe su angažovale jedinice četiri mehanizovane brigade, aeromobilnu brigadu, jurišnu brigadu, brdsko-jurišnu brigadu Oružanih snaga i brigadu teritorijalne odbrane u blizini Slavjanska, Kramatorska, Družkovke, Nikolajevke, Piskunovke i Malinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici.

U Konstantinovki (Donjecka Narodna Republika), jurišne jedinice Južne grupe izvele su intenzivne ofanzivne operacije u svim pravcima. Čišćenje i uništavanje rasutih neprijateljskih grupa nastavlja se u jugozapadnom delu naselja.

U protekla 24 sata oslobođeno je 127 objekata. Neutralisano je do 90 vojnika, jedno artiljerijsko oruđe, 18 motornih vozila i 20 kopnenih robotskih sistema Oružanih snaga.

Ukupno, u zoni odgovornosti grupe snaga Južnaja, VSU je izgubio više od 210 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 20 motornih vozila i tri poljska artiljerijska oruđa.



Grupa snaga Centar je poboljšala taktičku situaciju. Ruske trupe su nanele gubitke u ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade, pešadijske brigade, vazdušno-desantne brigade Oružanih snaga, dve brigade morske pešadije i tri brigade Nacionalne garde u blizini Zolotog Kolodez, Gruzskog, Novogrišina, Dobropolja, Vasilevke (Donjecka Narodna Republika) i Novopavlovke (Dnjepropetrovska oblast).

Gubici Oružanih snaga iznosili su više od 320 vojnika, tri oklopna borbena vozila, šest motornih vozila, tri poljska artiljerijska oruđa i tri stanice za elektronsko ratovanje.



Grupa snaga Vostok je nastavila napredovanje u dubinu ukrajinske odbrane. Jedinice Grupe su pogodile živu snagu i tehniku dve mehanizovane brigade, dve jurišne brigade, četiri vazdušno-jurišne brigade, četiri jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine i brigadu morske pešadije u blizini Kolomijcija, Podgavrilovke, Pokrovskog, Malinovke (Dnjepropetrovska oblast), Barvinovke, Svobode i Omeljnika (Zaporoška oblast).

VSU je izgubio do 495 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, devet motornih vozila, jedno borbeno vozilo sistema za reaktivni raketni sistem „Grad“ i jedan artiljerijski top.



Jedinice Dnjeparske grupe vojske nanele su gubitke jedinicama tri mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini Kušuguma i Razumovke u Zaporoškoj oblasti.

Neutralizovano je do 50 vojnika, sedam motornih vozila i četiri stanice za elektronsko ratovanje neprijatelja.

Operativno-taktička avijacija, jurišne dronove, raketne trupe i artiljerija ruskih grupacija snaga naneli su štetu gorivnoj, energetskoj i transportnoj infrastrukturi koja se koristi u interesu oružanih snaga, skladištima goriva, rejonima za skladištenje i lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa, rejonima za privremeno raspoređivanje ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 149 oblasti.



Ukupno, od početka specijalne vojne operacije, VSU je izgubio:*671 avion,*284 helikoptera,*168.852 bespilotne letelice,*663 protivvazdušna raketna sistema,*29.894 tenka i drugih oklopnih borbenih vozila,*1.748 borbenih vozila sa višestrukim odbrambenim sistemom,*35.495 poljskih artiljerijskih topova i minobacača,*64.864 specijalna vojna vozila.

(MoD.ru)