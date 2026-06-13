ŠOK U RUSIJI: Analitičari tvrde da Su-57 ne može da se nosi sa F-35 – Istina ili propaganda?
RUSKI vojni analitičari su se upustili u žestoku debatu o performansama programa lovaca pete generacije Su-57 i mogućnostima samog aviona, a izjava predsednika Vladimira Putina u kojoj se lovac naziva najsposobnijim na svetu izgleda da je pokrenula ovu diskusiju.
Vojni analitičar Maksim Kalašnjikov, jedan od istaknutijih ruskih komentatora odbrane, snažno je osporio predsednikovu izjavu, tvrdeći da ograničene operacije Su-57 dokazuju da se ne može porediti sa američkim F-35. „Ako je Su-57 bolji avijacijski kompleks od ozloglašenog F-35, gde je onda u Ukrajini?... F-35 u izraelskom ratno-kosmijskom vazduhoplovstvu delovali su protiv Irana kao da tamo uopšte nema protivvazdušne odbrane. Napadali su sisteme protivvazdušne odbrane i pogađali kritično važne ciljeve. Ali da li vidimo analogne akcije Su-57 u Ukrajini? Ne, samo dronove i rakete. Da li Su-57 uopšte prate njihove talase? U ovom životu, dela su važna, a ne reči. Već smo nahranjeni dovoljno rečima“, tvrdio je on.
Što se tiče argumenta da je Su-57 igrao mnogo ograničeniju ulogu na ukrajinskom ratištu nego što je F-35 igrao na Bliskom istoku, ovaj argument ima niz upozorenja. Prvo je to što je Su-57 u upotrebi u daleko manjem broju, sa procenjenih 50-60 operativnih u poređenju sa preko 1.000 F-35, što odražava ograničenu sposobnost Rusije u postsovjetskoj eri da poveća proizvodnju složenih novih tipova naoružanja, a ne nedostatak samog lovca. Procenjeno je da je manje od šest lovaca bilo u upotrebi kada su počela neprijateljstva velikih razmera na ukrajinskom ratištu, što je neizbežno sprečilo ovaj tip da igra centralnu ulogu kao drugi tipovi lovaca. Ipak, zapadne i ukrajinske procene ukazuju na to da su lovci raspoređeni za širok spektar uloga, uključujući borbu vazduh-vazduh, suzbijanje neprijateljske protivvazdušne odbrane i složene precizne udare, dok je intenzitet operacija stalno rastao kako je veličina flote rasla i kako se stopa rasta flote ubrzavala.
Dalji faktor koji potkopava povećanje koje je izvršio Maksim Kalašnjikov jeste to što je obim operacija F-35 na Bliskom istoku ostao veoma ograničen. Bez softvera Blok 4, lovci ne mogu da integrišu nijednu raketu vazduh-zemlja, za razliku od Su-57 koji integriše više vrsta raketa i intenzivno ih je koristio protiv raznih ciljeva. Uvid u obim operacija F-35 izraelskog vazduhoplovstva pružio je oficir izraelskog vazduhoplovstva, govoreći pod pseudonimom potpukovnik I., koji je sredinom 2025. godine naveo da letelice nisu bile uključene u izraelske kinetički napade na iransku protivvazdušnu odbranu koji su pokrenuti od 13. juna te godine. On je primetio:
-Većina misija F-35 bila je obaveštajna i dala nam je mnogo informacija koje drugi avioni poput F-16I nemaju. Imaju mnogo opreme koja im pomaže da utvrde koje rakete se kreću ka nama. I oni zapravo mogu reći F-16I, budite svesni da ćete se susresti sa ovom vrstom rakete ili drugom vrstom. I nakon što dobijemo ove informacije, izvršavamo našu napadačku misiju koja je preciznija i specifičnija. Dakle, ono što radimo u našoj formaciji jeste da pustimo F-35 da prvi poleti, vidimo šta se dešava, prikupimo obaveštajne podatke i informacije i damo ih nama i drugim avionima, a zatim uzmemo ove informacije i napadnemo.
Dok će mogućnosti prikupljanja obaveštajnih podataka F-35 i njegove mogućnosti mrežno-centričnog ratovanja verovatno značajno nadmašiti one Su-57, njegove udarne mogućnosti su u mnogim aspektima daleko ograničenije, što će ostati slučaj sve dok avioni ne budu dovedeni do standarda Blok 4 početkom 2030-ih.
Štaviše, primetno je da, iako je Su-57 projektovan sa sličnim potrebama za održavanjem i operativnim troškovima kao i lovci prethodne generacije, kao što su Su-30 i Su-35, potrebe za održavanjem i operativni troškovi F-35 su znatno veći. Prelazak na F-35 je stoga imao razarajuće posledice po stopu raspoloživosti američkog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva, sate letačke obuke i veličinu njegove borbene flote, jer F-35 ne može da obezbedi univerzalnu zamenu za lovce prethodne generacije.
militarywatchmagazine.com
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