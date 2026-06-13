Svet

ŠOK U RUSIJI: Analitičari tvrde da Su-57 ne može da se nosi sa F-35 – Istina ili propaganda?

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 06. 2026. u 19:11

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RUSKI vojni analitičari su se upustili u žestoku debatu o performansama programa lovaca pete generacije Su-57 i mogućnostima samog aviona, a izjava predsednika Vladimira Putina u kojoj se lovac naziva najsposobnijim na svetu izgleda da je pokrenula ovu diskusiju.

ШОК У РУСИЈИ: Аналитичари тврде да Су-57 не може да се носи са Ф-35 – Истина или пропаганда?

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Vojni analitičar Maksim Kalašnjikov, jedan od istaknutijih ruskih komentatora odbrane, snažno je osporio predsednikovu izjavu, tvrdeći da ograničene operacije Su-57 dokazuju da se ne može porediti sa američkim F-35. „Ako je Su-57 bolji avijacijski kompleks od ozloglašenog F-35, gde je onda u Ukrajini?... F-35 u izraelskom ratno-kosmijskom vazduhoplovstvu delovali su protiv Irana kao da tamo uopšte nema protivvazdušne odbrane. Napadali su sisteme protivvazdušne odbrane i pogađali kritično važne ciljeve. Ali da li vidimo analogne akcije Su-57 u Ukrajini? Ne, samo dronove i rakete. Da li Su-57 uopšte prate njihove talase? U ovom životu, dela su važna, a ne reči. Već smo nahranjeni dovoljno rečima“, tvrdio je on.

Poseban red komentara koji se pojavio ispod izveštaja o izjavama predsednika Putina proširio je kritiku dalje, obraćajući se tehničkom stanju aviona, a ne samo njegovoj operativnoj upotrebi. Takođe kritikujući performanse Su-57, jedan ruski komentator je primetio: „Bez S-70 Ohotnik, Su-57 je takođe muzejska retkost koja nikada nije ni postala pravi avion pete generacije — ni po pitanju motora, ni po avionici, ni po steltu. Svi mogu videti rezultat ovog stanja stvari u specijalnoj vojnoj operaciji [Rusko-ukrajinski rat], gde ruske Vazduhoplovne snage nisu uspele da postignu vazdušnu nadmoć nad spornom teritorijom i izgubile su vazdušnu nadmoć nad samom ruskom teritorijom.“ S-70 o kome se govori je bespilotni lovac razvijen da služi kao lojalni pomoćnik u podršci operacijama Su-57, proširujući domet senzora i pružajući dodatni kapacitet udara, dok istovremeno drži avion sa posadom van najopasnijih uslova angažovanja. Smatra se da avion ima superiorne stelt mogućnosti u odnosu na sam Su-57, što mu omogućava bezbednije dejstvo u jako spornom vazdušnom prostoru.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru


Što se tiče argumenta da je Su-57 igrao mnogo ograničeniju ulogu na ukrajinskom ratištu nego što je F-35 igrao na Bliskom istoku, ovaj argument ima niz upozorenja. Prvo je to što je Su-57 u upotrebi u daleko manjem broju, sa procenjenih 50-60 operativnih u poređenju sa preko 1.000 F-35, što odražava ograničenu sposobnost Rusije u postsovjetskoj eri da poveća proizvodnju složenih novih tipova naoružanja, a ne nedostatak samog lovca. Procenjeno je da je manje od šest lovaca bilo u upotrebi kada su počela neprijateljstva velikih razmera na ukrajinskom ratištu, što je neizbežno sprečilo ovaj tip da igra centralnu ulogu kao drugi tipovi lovaca. Ipak, zapadne i ukrajinske procene ukazuju na to da su lovci raspoređeni za širok spektar uloga, uključujući borbu vazduh-vazduh, suzbijanje neprijateljske protivvazdušne odbrane i složene precizne udare, dok je intenzitet operacija stalno rastao kako je veličina flote rasla i kako se stopa rasta flote ubrzavala.

Dalji faktor koji potkopava povećanje koje je izvršio Maksim Kalašnjikov jeste to što je obim operacija F-35 na Bliskom istoku ostao veoma ograničen. Bez softvera Blok 4, lovci ne mogu da integrišu nijednu raketu vazduh-zemlja, za razliku od Su-57 koji integriše više vrsta raketa i intenzivno ih je koristio protiv raznih ciljeva. Uvid u obim operacija F-35 izraelskog vazduhoplovstva pružio je oficir izraelskog vazduhoplovstva, govoreći pod pseudonimom potpukovnik I., koji je sredinom 2025. godine naveo da letelice nisu bile uključene u izraelske kinetički napade na iransku protivvazdušnu odbranu koji su pokrenuti od 13. juna te godine. On je primetio:

Foto: USAF/dwards.af.mil

-Većina misija F-35 bila je obaveštajna i dala nam je mnogo informacija koje drugi avioni poput F-16I nemaju. Imaju mnogo opreme koja im pomaže da utvrde koje rakete se kreću ka nama. I oni zapravo mogu reći F-16I, budite svesni da ćete se susresti sa ovom vrstom rakete ili drugom vrstom. I nakon što dobijemo ove informacije, izvršavamo našu napadačku misiju koja je preciznija i specifičnija. Dakle, ono što radimo u našoj formaciji jeste da pustimo F-35 da prvi poleti, vidimo šta se dešava, prikupimo obaveštajne podatke i informacije i damo ih nama i drugim avionima, a zatim uzmemo ove informacije i napadnemo.

Foto: printskrin YouToube/World_explorer-BD

Dok će mogućnosti prikupljanja obaveštajnih podataka F-35 i njegove mogućnosti mrežno-centričnog ratovanja verovatno značajno nadmašiti one Su-57, njegove udarne mogućnosti su u mnogim aspektima daleko ograničenije, što će ostati slučaj sve dok avioni ne budu dovedeni do standarda Blok 4 početkom 2030-ih.

Štaviše, primetno je da, iako je Su-57 projektovan sa sličnim potrebama za održavanjem i operativnim troškovima kao i lovci prethodne generacije, kao što su Su-30 i Su-35, potrebe za održavanjem i operativni troškovi F-35 su znatno veći. Prelazak na F-35 je stoga imao razarajuće posledice po stopu raspoloživosti američkog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva, sate letačke obuke i veličinu njegove borbene flote, jer F-35 ne može da obezbedi univerzalnu zamenu za lovce prethodne generacije.

militarywatchmagazine.com

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