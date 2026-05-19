Svet

LOŠE VESTI ZA KIJEV: Sirski tvrdi - linija fronta će se produžiti, očekujemo napad odavde

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 05. 2026. u 20:11

VRHOVNI komandant ukrajinske vojske, general Aleksandar Sirski smatra da je pretnja invazije iz Belorusije realna.

ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА КИЈЕВ: Сирски тврди - линија фронта ће се продужити, очекујемо напад одавде

Foto: AI/Grok

Izveštaji o invaziji iz Belorusije su sasvim realni.

Ovo je mišljenje vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandra Sirskog.

-Linija fronta će se proširiti. Vrhovni komandant je primetio pretnju iz Belorusije.

Operacija na severu je moguća; znamo ove informacije; ruski Generalštab trenutno aktivno planira ofanzivne operacije sa severa, rekao je on u intervjuu za Militarnje.

Ranije je Zelenski rekao da Putin nagovara beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da napadne Ukrajinu ili jednu od zemalja NATO-a na severu – Litvaniju ili Letoniju.

O mogućnosti invazije iz Belorusije na Ukrajinu pisali smo u posebnom članku.
Rat u Ukrajini se nastavlja 1.546. dan. Pratimo najnovije vesti od utorka, 19. maja, u ažuriranom onlajn fidu.

Ranije smo sumirali događaje od prethodnog dana. Ukrajinski vojni stručnjak Konstantin Mašovec izvestio je da su ruske trupe ponovo počele da napadaju i napreduju u pravcu Aleksandrovke u Dnjepropetrovskoj oblasti. Prema rečima stručnjaka, Rusi su ostvarili najznačajniji napredak u sektoru Novogrigorivka-Verbove.

(ctrana.media)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Košarka

0 7

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEMA ALBANCA KOJI NIJE U NEVERICI! Ovako su rukometaši Srbije proslavili plasman na Svetsko prvenstvo! (VIDEO)

NEMA ALBANCA KOJI NIJE U NEVERICI! Ovako su rukometaši Srbije proslavili plasman na Svetsko prvenstvo! (VIDEO)