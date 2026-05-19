LOŠE VESTI ZA KIJEV: Sirski tvrdi - linija fronta će se produžiti, očekujemo napad odavde
VRHOVNI komandant ukrajinske vojske, general Aleksandar Sirski smatra da je pretnja invazije iz Belorusije realna.
Izveštaji o invaziji iz Belorusije su sasvim realni.
Ovo je mišljenje vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandra Sirskog.
-Linija fronta će se proširiti. Vrhovni komandant je primetio pretnju iz Belorusije.
Operacija na severu je moguća; znamo ove informacije; ruski Generalštab trenutno aktivno planira ofanzivne operacije sa severa, rekao je on u intervjuu za Militarnje.
Ranije je Zelenski rekao da Putin nagovara beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da napadne Ukrajinu ili jednu od zemalja NATO-a na severu – Litvaniju ili Letoniju.
O mogućnosti invazije iz Belorusije na Ukrajinu pisali smo u posebnom članku.
Rat u Ukrajini se nastavlja 1.546. dan. Pratimo najnovije vesti od utorka, 19. maja, u ažuriranom onlajn fidu.
Ranije smo sumirali događaje od prethodnog dana. Ukrajinski vojni stručnjak Konstantin Mašovec izvestio je da su ruske trupe ponovo počele da napadaju i napreduju u pravcu Aleksandrovke u Dnjepropetrovskoj oblasti. Prema rečima stručnjaka, Rusi su ostvarili najznačajniji napredak u sektoru Novogrigorivka-Verbove.
(ctrana.media)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
IZVEŠTAJ SA FRONTA: Uspeh ruske vojske u Harkovskoj oblasti
19. 05. 2026. u 17:13
Zašto je Krasni Liman važan za rusku armiju? Njegovo zauzimanje stavlja u klješta ovaj grad
04. 05. 2026. u 18:11
MAJKE "AZOVACA" ZAKUKALE ZELENSKOM: Olakšaj povratak naših rođaka iz ruskog zarobljeništva
19. 05. 2026. u 16:43
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)