STANjE na Bliskom istoku još uvek nije mirno. Izraelska vojska i libanski Hezbolah nastavili međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila.

SAD optužuju Rusiju da šalje Iranu komponente za dronove preko Kapijskog mora

Rusija šalje komponente za dronove u Iran preko Kaspijskog mora, tvrde američki zvaničnici pocenivši da se Kaspijsko more pretvara u ključni kanal za tajnu i otvorenu trgovinu.

Neimenovani dobro upućeni američki izvori kažu da dugo ovaj zanemareni trgovinski koridor pomaže Iranu da obnovi svoje vojne kapacitete nakon američko-izraelske vojne kampanje koja je završena prošlog meseca, prenosi New York Times.

Teheran razmatra predlog SAD

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da Teheran još razmatra najnoviji američki predlog u vezi sa pregovorima o okončanju sukoba, dodajući da će poslati odgovor "u odgovarajuće vreme".

Bagaei je odbacio rokove koje su postavili američki zvaničnici, rekavši da oni "ništa ne znače Iranu", prenosi Middle East Eye. Takođe je poručio da Teheran "neće odgovoriti na rokove ili ultimatume".

Američki državni sekretar Marko Rubio u petak je rekao da SAD očekuju odgovor Irana danas.

- Videćemo šta će taj odgovor podrazumevati. I nadamo se da će to biti nešto što nas može uvesti u ozbiljan proces pregovora", rekao je Rubio. Iranski zvaničnici tvrde da odlaganje odražava tehničku složenost predloženog sporazuma i potrebu za odobrenjem u više centara moći u Teheranu. Al Džazira je prenela da u procesu učestvuju parlamentarni lideri, uključujući Mohameda Bagera Kalibafa, Korpus islamske revolucionarne garde, Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost i vrhovnog vođu Alija Hamneija, čije je odobrenje potrebno pre nego što se konačni odgovor pošalje Vašingtonu.

Bahrein: Uhapšeno 41 lice u vezi sa IRCG-om

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je otkrivena organizacija povezana sa iranskom Islamskom revolucionarnom gradom (IRGC), pri čemu je uhapšeno 41 lice, članova tzv. glavne organizacije.

Ministarstvo je navelo da su bezbednosne službe otkrile organizaciju nakon prethodnih istraga i izveštaja tužilaštva u slučajevima špijunaže za strane zemlje i izražavanja podrške iranskoj agresiji, prenosi Al Džazira.

U saopštenju se dodaje da se trenutno nastavljaju zakonske procedure protiv uhapšenih, dok se intenzivno sprovode dalja istraživanja i operacije "kako bi se preduzele potrebne mere protiv svih koji su učestvovali u aktivnostima ove organizacije i kršili zakon".

Bahreinski kralj Hamad bin Isa Al Kalifa krajem aprila je osudio ono što je nazvao "zločinačkom iranskom agresijom" koja je ugrozila bezbednost i stabilnost Bahreina, ističući da su pojedinci izdali domovinu sarađujući sa neprijateljem.

Hezbolah preuzeo odgovornost za napade, Izrael izveo udare na jug Libana

Libanski Hezbolah preuzeo je odgovornost za 26 napada, uključujući dva prekogranična udara na mete u Izraelu, što je prvi takav slučaj od sporazuma o prekidu vatre postignutog u aprilu.

U saopštenju, Hezbolah je naveo da je u petak gađao izraelsku vojnu bazu južno od grada Naharije, kao i bazu Meron, pri čemu je izraelska vojska saopštila da je napad delimično presretnut, dok su neki projektili pali na otvorene prostore, prenose mediji.

Izraelske snage izvele su udare na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu, navodeći da je pogođeno više od 85 lokacija povezanih sa tom grupom u poslednja 24 sata.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, u jučerašnjim izraelskim napadima poginulo je najmanje 16 ljudi, uključujući četvoro dece, dok je 54 osobe ranjeno.

Libanska nacionalna novinska agencija izvestila je o više vazdušnih udara na jugu zemlje, kao i napadima u oblasti Nabi Šeit u dolini Beka.

CIA procenjuje: Koliko je efikasna američka pomorska blokada

Poverljiva analiza američke Centralne obaveštajne službe (CIA) pokazuje da bi Teheran mogao da izdrži pomorsku blokadu više meseci bez ozbiljnog ekonomskog sloma, prenose mediji, pozivajući se na izvore.

Prema rečima američkog zvaničnika upoznatog sa izveštajem, procena CIA ukazuje da blokada SAD iranskih luka ne bi izazvala snažan ekonomski pritisak na Iran najmanje naredna četiri meseca, što, kako je naveo, dovodi u pitanje efikasnost američkog pritiska na Teheran.

Drugi visoki američki obaveštajni zvaničnik. Međutim, osporava te tvrdnje, navodeći da blokada već nanosi "ozbiljnu i rastuću štetu" iranskoj ekonomiji.

Istovremeno, u Ormuskom moreuzu zabeleženi su novi sukobi između iranskih snaga i američkih brodova, preneli su iranski mediji.

Teheran: Zadržavamo pravo na samoodbranu zbog akcija SAD u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir-Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa usled, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu.

U pismu upućenom generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu i predsedniku Saveta bezbednosti, Iravani je optužio Sjedinjene Američke Države za agresivne vojne akcije protiv dva iranska tankera u blizini luke Džask i Ormuskog moreuza, kao i za napade na više lokacija u priobalnim područjima Irana, prenela je iranska televizija Pres.

Prema njegovim rečima, te akcije predstavljaju kršenje primirja proglašenog 8. aprila 2026. godine, kao i člana 2(4) Povelje UN, koji zabranjuje upotrebu sile protiv teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država.

Iravani je upozorio da bi nastavak takvih aktivnosti mogao da ima katastrofalne posledice po regionalni i međunarodni mir i bezbednost, navodeći da bi odgovornost za eventualnu eskalaciju snosile SAD.

Takođe je osudio američku pomorsku blokadu, tvrdeći da su američke snage nezakonito zaplenjivale iranske komercijalne brodove i zadržavale članove posade.

"Takva dela predstavljaju pirateriju i kršenje međunarodnog prava i Povelje UN", naveo je iranski diplomata.

Iravani je ocenio da američki postupci pokazuju sklonost Vašingtona ka "prisili umesto diplomatiji i dijalogu" i pozvao je UN da jasno osude američke akcije i zahtevaju od SAD da poštuju međunarodne obaveze i uzdrže se od daljih provokacija.

