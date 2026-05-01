Ruski grad u plemenu: Crni oblaci prekrili nebo, škole zatvorene, vlada haos, poslato upozorenje (VIDEO)

NA morskom terminalu u Tuapseu, na jugu Rusije, izbio je požar nakon ukrajinskog napada dronom, saopštio je danas štab za vanredne situacije Krasnodarskog kraja.

Prema navodima štaba, u napadu niko nije povređen, a ukupno 128 ljudi i 41 komad opreme, uključujući i opremu ruskog Ministarstva za vanredne situacije, angažovano je na gašenju požara, navodi se u saopštenju, prenose "Vedomosti".

A Russian fire truck drives past burnt-out infrastructure on the territory of the Tuapse Oil Refinery

Ovo je četvrti napad na naftnu infrastrukturu Tuapsea od sredine aprila.

Nakon napada dronova na rafineriju nafte u Tuapseu 16. i 20. aprila 2026. godine, produkti sagorevanja ušli su u atmosferu, a zbog porasta nivoa rečne vode, nafta se prelila preko zaštitnih barijera i izlila u Crno more.

The Permnefteorgsintez Oil Refinery in Perm Krai came under attack from Ukrainian drones for the second day in a row, resulting in the fire increasing in size.



Yesterday, the AVT-4 oil processing unit was hit, resulting in damage to the neighbouring atmospheric rectification…

U noći 28. aprila, dronovi su ponovo pogodili rafineriju, a u opštini Tuapse proglašeno je regionalno vanredno stanje.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su tokom noći snage protivvazdušne odbrane oborile 141 ukrajinski dron iznad Belgorodske, Kurske, Brjanske, Rostovske, Kaluške i Smolenske oblasti, Moskovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima i Crnog i Azovskog mora.

Apel stanovnicima: "Ne izlazite napolje, ne pijte vodu"

Stanovnicima ruskog lučkog grada naređeno je da ne piju vodu iz slavine, a škole su ostale zatvorene, dok se vlasti bore sa otrovnim posledicama trećeg ukrajinskog napada dronom na rafineriju nafte u tom gradu ovog meseca.

Čitavo područje je pod vanrednim stanjem od utorka, kada je napad izazvao veliki požar u postrojenju, prekinuvši proizvodnju i ispustivši mrlje nafte u vode uz obalu Crnog mora.

Požar je ugašen u četvrtak ujutro, rekao je lokalni guverner. Plaže su poprskane naftom, a vazduh i vodeni putevi su zagađeni.

Radnici hitnih službi raspoređeni su kako bi očistili pet novootkrivenih delova obale zagađenih naftom, saopštila je regionalna radna grupa. Navodi se da su u gradu očistili 12.600 kubnih metara kontaminiranog materijala, navodi se.

Nadzorno telo za bezbednost potrošača Rospotrebnadzor savetovalo je stanovnicima da ograniče vreme provedeno na otvorenom i drže prozore zatvorenima zbog povišenog nivoa benzina u vazduhu.

Lokalne zdravstvene vlasti pozvale su stanovnike da konzumiraju samo vodu u bocama i izbegavaju piće iz slavina i prirodnih izvora kao meru opreza. Proslave majskih gradova takođe su otkazane.

Zabrinutost meštana

Mere su podstakle neke stanovnike da izraze zabrinutost na internetu i dovedu u pitanje uveravanja vlasti da je situacija pod kontrolom.

- Šta kažete da dođe u posetu i proba naš sveži vazduh? - komentarisala je jedna osoba video isečak zvaničnice Rospotrebnadzora Ane Popove, koja kaže da situacija ne predstavlja zdravstveni rizik.

