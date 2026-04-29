Oglasila se Moskva: Važna poruka nakon odluke UAE da izađu iz OPEK-a

RUSIJA ne namerava da napusti OPEK+, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- To je format koji ipak omogućava da se značajno, da tako kažem, umanje ovakva kolebanja na energetskim tržištima i omogućava stabilizaciju tih tržišta - rekao je Peskov.

Govoreći o odluci Ujedinjenih Arapskih Emirata da izađu iz naftnog kartela, on je rekao da je to "suverena odluka" UAE i da se Rusija prema tome "odnosi s poštovanjem", prenosi Sputnjik.

On je dodao da Moskva računa na nastavak produktivnih, konstruktivnih i efikasnih kontakata sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući i saradnju u okviru energetskog dijaloga.

U obrazloženju svoje odluke UAE su saopštile da će izlazak iz OPEK-a omogućiti da povećaju proizvodnju nafte, jer na njih više neće važiti ograničavajuće kvote kartela.

OPEK je udruženje zemalja izvoznica nafte, osnovano 1960. godine.

Organizacija kontroliše kvote proizvodnje kako bi uticala na svetske cene nafte.

Pored Ujedinjenih Arapskih Emirata, u organizaciji su Alžir, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Nigerija, Republika Kongo, Saudijska Arabija i Venecuela.

OPEK je potpisao sporazume sa još 10 zemalja koje proizvode naftu: Rusijom, Azerbejdžanom, Bahreinom, Brunejem, Brazilom, Kazahstanom, Malezijom, Meksikom, Omanom, Južnim Sudanom i Sudanom, stvarajući tako organizaciju OPEK+.

(Tanjug)

