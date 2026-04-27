Svet

Sukobile se dve porodice, pa usledio masakr: Ubijeno najmanje 42 osobe

Ana Đokić

27. 04. 2026. u 11:54

NAJMANjE 42 osobe su poginule, a 10 je povređeno na istoku Čada, nakon što je sukob između dve porodice oko pristupa vodi prerastao u niz odmazdi, izjavio je zamenik premijera te zemlje Limane Mahamat.

Сукобиле се две породице, па уследио масакр: Убијено најмање 42 особе

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

On je, tokom posete selu Igote u provinciji Vadi Fira, gde su sukobi izbili u subotu, rekao da su 42 osobe stradale, dok je 10 povređeno, prenosi AP.

Mahamat je naveo da su ranjeni prebačeni u pokrajinski zdravstveni centar i dodao da se talas odmazdi proširio na šire područje, zbog čega je intervenisala vojska.

Andrijana Nešić: Kusturica traži da mi zabrane da budem novinar

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

Politika
Tenis
Fudbal
Ludilo! Zdravko Mamić prodao Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!

Ludilo! Zdravko Mamić "prodao" Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!