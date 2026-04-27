Sukobile se dve porodice, pa usledio masakr: Ubijeno najmanje 42 osobe
NAJMANjE 42 osobe su poginule, a 10 je povređeno na istoku Čada, nakon što je sukob između dve porodice oko pristupa vodi prerastao u niz odmazdi, izjavio je zamenik premijera te zemlje Limane Mahamat.
On je, tokom posete selu Igote u provinciji Vadi Fira, gde su sukobi izbili u subotu, rekao da su 42 osobe stradale, dok je 10 povređeno, prenosi AP.
Mahamat je naveo da su ranjeni prebačeni u pokrajinski zdravstveni centar i dodao da se talas odmazdi proširio na šire područje, zbog čega je intervenisala vojska.
Andrijana Nešić: Kusturica traži da mi zabrane da budem novinar
Preporučujemo
BELA KUĆA PRIZNALA MASAKR NAD IRANSKIM DEVOJČICAMA Amerika odgovorna za najstrašniji ratni zločin ikada
06. 03. 2026. u 17:23 >> 19:11
SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
26. 04. 2026. u 13:30
Gori vojna baza sa američkim bombarderima: Odatle su leteli za Iran (VIDEO)
U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.
26. 04. 2026. u 13:01
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
