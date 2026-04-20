Rjabkov o destruktivnim namerama EU: To je izuzetno provokativno
NAMERE saveznika Sjedinjenih Država u Evropskoj uniji da razvijaju nuklearne kapacitete su destruktivne za režim neširenja nuklearnog oružja.
To je izjavio zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.
Njegove reči prenosi PIR centar.
- To je izuzetno provokativno i destruktivno za režim neširenja nuklearnog oružja - naglasio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova.
Rjabkov je ranije rekao da rizik od nuklearnog sukoba nije potpuno eliminisan i da ruska strana šalje signale Sjedinjenim Državama o svojoj spremnosti da "ozbiljno pregovara".
"KUBA JEDAN OD RUSKIH PRIORITETA" Rjabkov: Moskva ne može da izda "Ostrvo slobode"
10. 04. 2026. u 08:50
EU priprema hitne korake: Moguće nestašice avio-goriva zbog krize
20. 04. 2026. u 13:54
Izraelu prete sankcije EU: Polako gubi ključne saveznike u Evropi
20. 04. 2026. u 10:13
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
