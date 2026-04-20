"Ne daj Bože da pokrenu agresiju protiv Belorusije" Lukašenko upozorava: Spremni smo da se branimo svim sredstvima
ALEKSANDAR Lukašenko je rekao da će na svaki akt agresije Belorusije biti odgovoreno svim raspoloživim sredstvima, uključujući i pomoć Rusije.
U intervjuu za RT, koji je emitovala beloruska državna novinska agencija BELTA, Lukašenko je naglasio da Belorusija ne želi rat, ali da je spremna da se brani.
- Moj zadatak je da upozorim susede: Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku i, donekle, Ukrajinu. Ne daj Bože da pokrenu agresiju protiv Belorusije. Mi ne želimo rat i nemamo nameru da se borimo protiv njih - rekao je Lukašenko.
Dodao je da rat sa beloruske teritorije protiv Poljske ili Litvanije nije opcija, "osim ako nas ne uvuku u rat i ne nateraju da odgovorimo".
Odgovor svim sredstvima
Lukašenko je naglasio da će se Belorusija braniti svim raspoloživim sredstvima ako bude napadnuta.
- To ne znači da ćemo, ako sutra izbije sukob, odmah ispaliti nuklearno oružje na zemlju sa čije teritorije dolazi agresija. Imamo dovoljno drugog oružja da odgovorimo - objasnio je.
Takođe je tvrdio da će se Rusija pridružiti odbrani ako opstanak Belorusije bude u pitanju.
- Ako vidimo da je opstanak Belorusije ugrožen, onda nećemo delovati sami, već u skladu sa našim dogovorom sa Ruskom Federacijom... Ovo neće ostati bez odgovora. Iskoristićemo sve što imamo - zapretio je Lukašenko.
Takođe je početkom aprila izjavio da ne planira rat, ali da se za njega sprema.
(Index)
