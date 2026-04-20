Teheran objavio listu meta ako se rat nastavi: Ukidamo sva ograničenja - pokrenućemo "nezaboravne paklene udare"

IRANSKA novinska agencija Tasnim, koja je bliska Revolucionarnoj gardi (IRGC), objavila je niz poruka u kojima optužuje SAD da istovremeno govore o pregovorima i pripremaju se za nastavak rata, i poručila da je Teheran spreman za novu eskalaciju.

U objavama na društvenoj mreži X navodi se da je Iran spreman „odmah od početka obnovljenog sukoba“ da pokrene, kako tvrde, „nezaboravne paklene udare“ protiv SAD i Izraela.

Takođe kažu da će u slučaju nastavka rata „odbaciti sva prethodna ograničenja“ koja su, kako tvrde, pokazali u prvoj fazi sukoba.

Iranian state news agency Tasnim has posted a lengthy statement to X describing what Iran sees as continued U.S. preparations to continue the war while publicly stating they are willing to negotiate. The statement goes on to say that Iran is prepared to "abandon restraints" shown… pic.twitter.com/eCHgMjALVW — OSINTdefender (@sentdefender) April 19, 2026

Tasnim eksplicitno navodi moguće mete napada, uključujući moreuz Bab el Mandeb, objekte kompanije Saudi Aramko, luku Janbu u Saudijskoj Arabiji i grad Fudžejra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U porukama se dalje naglašava da Iran smatra rat „verovatnijim od nastavka pregovora“.

Tasnim, koji se smatra jednim od glavnih medija povezanih sa Iranskom revolucionarnom gardom, često zastupa tvrdokornije stavove iranskog bezbednosnog aparata i odražava njegovu zvaničnu retoriku u kriznim situacijama.

