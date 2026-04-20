Svet

Teheran objavio listu meta ako se rat nastavi: Ukidamo sva ograničenja - pokrenućemo "nezaboravne paklene udare"

P. Đurđević

20. 04. 2026. u 09:26

IRANSKA novinska agencija Tasnim, koja je bliska Revolucionarnoj gardi (IRGC), objavila je niz poruka u kojima optužuje SAD da istovremeno govore o pregovorima i pripremaju se za nastavak rata, i poručila da je Teheran spreman za novu eskalaciju.

foto: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

U objavama na društvenoj mreži X navodi se da je Iran spreman „odmah od početka obnovljenog sukoba“ da pokrene, kako tvrde, „nezaboravne paklene udare“ protiv SAD i Izraela.

Takođe kažu da će u slučaju nastavka rata „odbaciti sva prethodna ograničenja“ koja su, kako tvrde, pokazali u prvoj fazi sukoba.

Tasnim eksplicitno navodi moguće mete napada, uključujući moreuz Bab el Mandeb, objekte kompanije Saudi Aramko, luku Janbu u Saudijskoj Arabiji i grad Fudžejra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U porukama se dalje naglašava da Iran smatra rat „verovatnijim od nastavka pregovora“.

Tasnim, koji se smatra jednim od glavnih medija povezanih sa Iranskom revolucionarnom gardom, često zastupa tvrdokornije stavove iranskog bezbednosnog aparata i odražava njegovu zvaničnu retoriku u kriznim situacijama.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču

Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču