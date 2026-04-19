Bagei porulčio: Američka blokada iranskih luka je nezakonita i kriminalna

AMERIČKA blokada iranskih luka je "nezakonita i kriminalna" i predstavlja kršenje sporazuma o primirju, izjavio je danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

-Takozvana 'blokada' iranskih luka ili obale od strane Sjedinjenih Američkih Država nije samo kršenje primirja kojem je posredovao Pakistan, već je i nezakonita i kriminalna, rekao je Bagei u objavi na platformi X.

Prema njegovim rečima, blokada predstavlja i kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, kao i čin agresije.

-Namernim nanošenjem kolektivne kazne iranskom stanovništvu, to predstavlja ratni zločin i zločin protiv čovečnosti, rekao je Bagei.

SAD su prošle nedelje uvele blokadu Ormuskog moreuza za brodove koji dolaze iz, ili idu u iranske luke, kao odgovor na to što je Iran blokirao Ormuski moreuz za prolazak brodova koji dolaze iz, za njih neprijateljskih zemalja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje