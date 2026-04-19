Bagei porulčio: Američka blokada iranskih luka je nezakonita i kriminalna
AMERIČKA blokada iranskih luka je "nezakonita i kriminalna" i predstavlja kršenje sporazuma o primirju, izjavio je danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.
-Takozvana 'blokada' iranskih luka ili obale od strane Sjedinjenih Američkih Država nije samo kršenje primirja kojem je posredovao Pakistan, već je i nezakonita i kriminalna, rekao je Bagei u objavi na platformi X.
Prema njegovim rečima, blokada predstavlja i kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, kao i čin agresije.
-Namernim nanošenjem kolektivne kazne iranskom stanovništvu, to predstavlja ratni zločin i zločin protiv čovečnosti, rekao je Bagei.
SAD su prošle nedelje uvele blokadu Ormuskog moreuza za brodove koji dolaze iz, ili idu u iranske luke, kao odgovor na to što je Iran blokirao Ormuski moreuz za prolazak brodova koji dolaze iz, za njih neprijateljskih zemalja.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
I Iran i SAD blokirali Ormuz: Evo koje su razlike u merama
19. 04. 2026. u 16:40
(MAPA) Moćna vojska naišla na "tvrdo": Južni Liban otkrio slabost Izraela (VIDEO)
19. 04. 2026. u 06:33
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)