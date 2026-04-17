Svet

Suverena Mađarska tone kao Titanik: Tisa najavila da će uvesti evro

М.А.С.

17. 04. 2026. u 13:24

EKONOMSKI tim stranke Tisa, koja je pobedila na nedavno održanim parlamentarnim izborima, saopštio je danas da bi Mađarska u roku od četiri godine mogla da ispuni uslove za uvođenje evra.

Foto: Robert Hegedus/MTI via AP

Andraš Karman, koji je odgovoran za finansije u Tisi, naveo je da je potrebno detaljno sagledati fiskalnu situaciju zemlje i sprovesti konsultacije pre određivanja tačnog datuma za uvođenje zajedničke evropske valute, ističući da bi realan rok mogao da bude 2030. godina, uz mogućnost da se to dogodi i ranije ukoliko se uslovi ispune.

On je, prenosi mađarski Teleks, dodao da među ključnim kriterijumima za ulazak u evrozonu postoji i stabilnost cena, ali da Tisa ne planira da to postigne administrativnim ograničenjima cena, ocenjujući takve mere kao dugoročno neodržive u tržišnoj ekonomiji.

 - Cilj je da se takve intervencije postepeno ukinu, ali na način koji neće opteretiti građane - rekao je Karman, navodeći da bi privremeno moglo da bude produženo ograničenje trgovačkih marži na prehrambene i drogerijske proizvode.

(Tanjug)

