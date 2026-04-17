Belgijski ministar upozorava: Evropa mora da bude spremna da odvrati Rusiju do 2030. godine

BELGIJSKI ministar odbrane Frederik Vansina upozorio je da svet prolazi kroz najnestabilniji period od kraja Hladnog rata i da Evropa mora da ojača svoje vojne kapacitete kako bi bila spremna da odvrati Rusiju, čak i u slučaju povlačenja Sjedinjenih Američkih Država.

U intervjuu za list "Soar", Vansina je rekao da Evropa do 2030. godine mora da bude dovoljno snažna da poruči ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da "čak i bez Amerikanaca neće dobiti rat protiv Evrope".

Dodao je da evropska strateška autonomija jeste moguća, ali u okviru NATO-a, a ne Evropske unije.

On je ocenio da je predstojeći period "mnogo nepredvljidiviji i opasniji", uz upozorenje da se države ubrzano naoružavaju.

Ipak, naglasio je da ne očekuje neposredan ruski napad na Belgiju.

Prema njegovim rečima, Evropa mora da nastavi jačanje odbrambenih kapaciteta, uključujući kontrolu vazdušnog prostora, razvoj odbrambene industrije sposobne da obnavlja zalihe oružja i digitalizaciju organizacije bojišta.

Vansina je istakao da je glavni fokus Evrope i dalje rat u Ukrajini, gde je, kako je naveo, raspoređeno između 650.000 i 700.000 ruskih vojnika, dok Rusija funkcioniše u režimu ratne ekonomije koja svakodnevno proizvodi vojnu opremu.

On je upozorio i da se evropska odbrambena industrija razvija "presporo", jer kompanije često oklevaju da značajno povećaju proizvodnju zbog neizvesnosti da li će potražnja ostati visoka nakon završetka rata u Ukrajini.

Govoreći o odnosima sa SAD-om, Vansina je rekao da Vašington sve više očekuje da Evropljani preuzmu odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu.

Prema njegovoj proceni, evropske vojne sposobnosti mogle bi značajno da ojačaju do 2030. godine, dok bi strateška autonomija mogla da bude dostižna do 2035, pod uslovom da se nastavi povećanje budžeta za odbranu, jer sadašnjih dva odsto izdvajanja za vojsku, kako je naveo, neće biti dovoljno.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO