"Trenutno nema takvih planova": Kremlj o sastanku Putina i Trampa u Kini

KREMLj trenutno nema planove za održavanje sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa u Kini, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

- Mogu vam reći da trenutno nema takvih planova - rekao je Peskov novinarima na pitanje da li bi sastanak između Putina i Trampa mogao da se održi tokom posete ruskog lidera Kini.

Planira se poseta Putina Kini

Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Kini se priprema, a Kremlj će objaviti tačne datume, dodao je Peskov.

- Poseta predsednika Putina Kini se zaista priprema. Kina je naš privilegovani strateški partner. Poseta i kontakti na visokom nivou se pripremaju, a o datumima ovih kontakata ćemo vas blagovremeno obavestiti - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o vremenskom okviru posete.

Ranije je kineski predsednik Si Đinping pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da zvanično poseti Kinu 2026. godine.

U februaru je Peskov najavio da će Rusija i Kina ove godine nastaviti redovnu razmenu poseta na visokom nivou.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO