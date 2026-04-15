"Trenutno nema takvih planova": Kremlj o sastanku Putina i Trampa u Kini
KREMLj trenutno nema planove za održavanje sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa u Kini, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
- Mogu vam reći da trenutno nema takvih planova - rekao je Peskov novinarima na pitanje da li bi sastanak između Putina i Trampa mogao da se održi tokom posete ruskog lidera Kini.
Planira se poseta Putina Kini
Poseta ruskog predsednika Vladimira Putina Kini se priprema, a Kremlj će objaviti tačne datume, dodao je Peskov.
- Poseta predsednika Putina Kini se zaista priprema. Kina je naš privilegovani strateški partner. Poseta i kontakti na visokom nivou se pripremaju, a o datumima ovih kontakata ćemo vas blagovremeno obavestiti - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o vremenskom okviru posete.
Ranije je kineski predsednik Si Đinping pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da zvanično poseti Kinu 2026. godine.
U februaru je Peskov najavio da će Rusija i Kina ove godine nastaviti redovnu razmenu poseta na visokom nivou.
(Sputnjik)
