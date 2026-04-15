Analize pokazuju pozamašnu cifru: Pentagon do sada istresao ogromnu sumu novca na rat sa Iranom
SAD u od početka vojne operacije protiv Irana potrošile više od 51,2 milijarde dolara, pokazuju podaci koje prenosi portal za praćenje troškova operacije u Iranu "Iran vor kost treker" /Iran War Cost Tracker/.
Podaci, koji se menjaju iz časa u čas, zasnovani su na brifingu predstavnika Pentagona u Kongresu SAD 10. marta, kada je rečeno da je operacija u prvoj sedmici koštala 11,3 milijarde dolara i da se očekuje da će dalji troškovi na dnevnom nivou biti oko milijardu dolara, preneo je TASS.
SAD i Izrael započeli su vojnu operaciju protiv Irana 28. februara, tokom koje su gađali veće iranske gradove, uključujući prestonicu Teheran.
Iran je uzvratio napadima na Izrael i na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu, Kuvajtu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.
