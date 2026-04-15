Iranci uz pomoć kineskih "očiju" devastirali Amerikance: Otkriveno da je Teheran koristio satelit Kine da bi gađao ciljeve SAD

IRAN je tokom rata navodno koristio kineski špijunski satelit kako bi pratio američke vojne baze na Bliskom istoku i podržao vojne operacije, pokazala je analiza procurelih dokumenata i satelitskih podataka, objavio je "Fajnenšel tajms".

Istraga je navela da je sistem, označen kao "TEE-01B", krajem 2024. godine nabavila Vazduhoplovna snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), nakon njegovog lansiranja iz Kine, i da je korišćen za prikupljanje obaveštajnih podataka tokom martovskih napada dronovima i raketama.

Prema podacima iz dokumenata, satelit je snimao više strateških lokacija u regionu, uključujući američke vojne baze u Saudijskoj Arabiji, Jordanu, Iraku, Bahreinu, Kuvajtu i Džibutiju, kao i ključnu infrastrukturu u državama Persijskog zaliva. Navodi se da su slike snimljene neposredno pre i nakon napada za koje se tvrdi da su ih izvele iranske snage, što ukazuje da je satelit korišćen za identifikaciju i procenu ciljeva.

