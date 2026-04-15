RAT na Bliskom istoku ušao je u 46. dan. Dok Izrael nastavlja bombardovanje Libana, SAD i Iran pred istek primirja opasno zveckaju oružjem. U toku je američka blokada Ormuskog moreuza.

Foto: Veštačka inteligecija/Gemini

Iranci probili blokadu Ormuza

- Supertanker, koji je na listi sankcija, prešao je otvoreno more i Ormuski moreuz, bez skrivanja, sa uključenim sistemom identifikacije lokacije i ušao u iranske teritorijalne vode - navodi se u tekstu.

Blumberg je izvestio da je tanker povezan sa Kinom Rič Stari takođe prošao kroz Ormuz.

"Zaratili" Tramp i NATO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da NATO nije bio tu za SAD i da će tako biti i u budućnosti.

Foto: AP Photo/Alex Brandon Donald Tramp

- NATO nije bio tu za nas, i neće biti tu za nas ni u buducćnosti - naveo je Tramp na mreži Trut Soušl. Tramp je i pre nekoliko dana kritikovao NATO, i to nakon sastanka sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom, navodeći da NATO "nije bio tu" kada je bio potreban Sjedinjenim Američkim Državama, povodom rata u Iranu.

Potpuna blokada Irana

Američke snage u potpunosti su zaustavile pomorsku trgovinu koja ulazi i izlazi iz Irana, saopštila je američka vojska, navodeći da je na Bliskom istoku postignuta "pomorska superiornost", objavila je američka Centralna komanda (CENTKOM).

CENTKOM je na mreži Iks naveo da je blokada iranskih luka "u potpunosti sprovedena" u roku od 36 sati od njenog pokretanja.

Šef CENTKOM-a Bred Kuper rekao je da su američke snage ostvarile kontrolu na moru u regionu.

Evropske zemlje bez SAD hoće deblokadu Ormuza

Evropske zemlje razmatraju formiranje široke međunarodne koalicije bez učešća Sjedinjenih Američkih Država kako bi, nakon okončanja sukoba, omogućile nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, uz protivljenje uključivanju "zaraćenih strana" i naglašenu koordinaciju sa regionalnim akterima, javlja Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na izvore.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je predviđena međunarodna odbrambena misija koja ne bi uključivala "zaraćene strane", precizirajući da se to odnosi na Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran, navodi WSJ.

Operacija bi se odvijala u tri faze - uspostavljanje logistike za oslobađanje stotina zaglavljenih brodova, sprovođenje obimne akcije razminiranja uz korišćenje više od 150 evropskih minolovaca, kao i raspoređivanje fregata i razarača za vojnu pratnju, po uzoru na misiju u Crvenom moru.

Tramp: Nakon 19. aprila nema prodaje iranske nafte

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa saopštila je da neće produžiti privremenu dozvolu za prodaju iranske nafte nakon 19. aprila, uz najavu pojačanog pritiska i mogućih dodatnih sankcija finansijskim institucijama koje sarađuju sa Teheranom.

Američko Ministarstvo finansija navelo je da kratkoročna dozvola, koja omogućava prodaju iranske nafte zadržane na moru, ističe za nekoliko dana i neće biti obnovljena. U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks, američko Ministarstvo finansija upozorilo je banke i druge finansijske institucije da bi mogle da se suoče sa sekundarnim sankcijama ukoliko nastave da podržavaju aktivnosti Irana, prenosi En Bi Si Njuz.

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju