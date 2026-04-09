"NIJE NA PRODAJU" EU i Francuska odbacuju Trampovu ideju

EVROPSKA unija odbacuje svaku ideju o „plaćanju naknade“ za korišćenje Ormuskog moreuza, u kojem se mora održati sloboda plovidbe, rekao je portparol Anuar El Anuni.

- Međunarodno pravo štiti slobodu plovidbe, a to znači ono što i sam termin kaže – bez plaćanja, bez ikakve nadoknade - rekao je El Anuni.

„Ormuski moreuz, kao i svaki drugi plovni put, je javno dobro koje služi celom čovečanstvu“, a „to znači da plovidba mora biti slobodna“, dodao je.

Baro: „Neprihvatljivo“

Uvođenje sistema plaćanja za prolaz kroz Ormuski moreuz bilo bi „neprihvatljivo“, rekao je u četvrtak i francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, dok je američki predsednik Donald Tramp u sredu predložio stvaranje zajedničkog udruženja koje bi uz naknadu upravljalo plovidbom kroz moreuz.

Sjedinjene Države i Iran su se u sredu uveče dogovorili o prekidu vatre, koji uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za brodarstvo. Prolaz, koji je ključan za globalnu trgovinu ugljovodonicima, ranije su blokirale iranske vlasti. Pod njihovom je kontrolom od početka rata koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael 28. februara.

