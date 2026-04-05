NETANIJAHU PORUČIO TRAMPU: "Svi vam odajemo počast zbog spasavanja američkog pilota"

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanijahu čestitao je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu na spasavanju američkog pilota nakon što je prošle nedelje oboren avion iznad Irana.

- Svi Izraelci raduju se kako su neustrašivi američki vojnici neverovatno spasili hrabrog američkog pilota - rekao je Netanijahu u video-poruci na engleskom jeziku, prenosi Tajms of Izrael.

On je kazao da to pokazuje da slobodna društva, kada pokažu hrabrost i odlučnost, mogu da se suoče sa naizgled nepremostivim izazovima i pobede sile tame i terora. Netanjahu je dodao da ta akcija "učvršćuje sveto načelo: niko se ne ostavlja iza.

- To je zajednička vrednost koja se iznova potvrđuje u istoriji obe naše zemlje - naglasio je on.

Netanijahu se osvrnuo i na lično iskustvo, kao i na iskustvo svog brata Jonija, u akcijama spasavanja talaca.

- Kao narod koji je više puta izvodio hrabre spasilačke operacije i kao neko ko je ranjen u takvoj misiji i izgubio brata u akciji u Entebeu, mi u Izraelu znamo kakvu ste hrabru odluku doneli - rekao je Netanijahu. On je istakao da je Trampovo odlučno vođstvo donelo veliku pobedu Americi.

- Odajem vam počast. Svi mi - naglasio je Netanjahu.

Tramp je ranije danas objavio da su američke snage spasile člana posade borbenog aviona F-15 koji je bio teško ranjen nakon rušenja iznad Irana. On je na društvenoj mreži Truth Social naveo da je pilot pronađen "duboko u planinama Irana" i da su iranske snage bile blizu.

- Iranska vojska ga je uporno tražila, u velikom broju i približavala mu se. On je veoma poštovani oficir. Ovakva vrsta operacije se retko pokušava zbog opasnosti po ljude i opremu. To se jednostavno ne radi - navodi se u Trampovoj objavi.

Predsednik SAD je podsetio da je prethodno spašen američki pilot "usred bela dana".

- Neverovatan prikaz hrabrosti i talenta svih.! Imaću konferenciju za novinare sa vojskom u Ovalnom kabinetu u ponedeljak u 13.00 časova. Bog blagoslovio naše velike vojne ratnike - objavio je Tramp.

(Tanjug)

