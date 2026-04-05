Svet

NETANIJAHU PORUČIO TRAMPU: "Svi vam odajemo počast zbog spasavanja američkog pilota"

V.N.

05. 04. 2026. u 15:22

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanijahu čestitao je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu na spasavanju američkog pilota nakon što je prošle nedelje oboren avion iznad Irana.

Foto: Tanjug/AP

 - Svi Izraelci raduju se kako su neustrašivi američki vojnici neverovatno spasili hrabrog američkog pilota - rekao je Netanijahu u video-poruci na engleskom jeziku, prenosi Tajms of Izrael.

On je kazao da to pokazuje da slobodna društva, kada pokažu hrabrost i odlučnost, mogu da se suoče sa naizgled nepremostivim izazovima i pobede sile tame i terora. Netanjahu je dodao da ta akcija "učvršćuje sveto načelo: niko se ne ostavlja iza.

 - To je zajednička vrednost koja se iznova potvrđuje u istoriji obe naše zemlje - naglasio je on.

Netanijahu se osvrnuo i na lično iskustvo, kao i na iskustvo svog brata Jonija, u akcijama spasavanja talaca.

 - Kao narod koji je više puta izvodio hrabre spasilačke operacije i kao neko ko je ranjen u takvoj misiji i izgubio brata u akciji u Entebeu, mi u Izraelu znamo kakvu ste hrabru odluku doneli - rekao je Netanijahu. On je istakao da je Trampovo odlučno vođstvo donelo veliku pobedu Americi.

 - Odajem vam počast. Svi mi - naglasio je Netanjahu.

Tramp je ranije danas objavio da su američke snage spasile člana posade borbenog aviona F-15 koji je bio teško ranjen nakon rušenja iznad Irana. On je na društvenoj mreži Truth Social naveo da je pilot pronađen "duboko u planinama Irana" i da su iranske snage bile blizu.

 - Iranska vojska ga je uporno tražila, u velikom broju i približavala mu se. On je veoma poštovani oficir. Ovakva vrsta operacije se retko pokušava zbog opasnosti po ljude i opremu. To se jednostavno ne radi - navodi se u Trampovoj objavi.

Predsednik SAD je podsetio da je prethodno spašen američki pilot "usred bela dana".

 - Neverovatan prikaz hrabrosti i talenta svih.! Imaću konferenciju za novinare sa vojskom u Ovalnom kabinetu u ponedeljak u 13.00 časova. Bog blagoslovio naše velike vojne ratnike - objavio je Tramp.

(Tanjug)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

