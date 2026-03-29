PUTIN UDARIO PO TAJKUNIMA: Traži da doniraju novac državi

RUSKI predsednik Vladimir Putin zatražio je od vodećih ruskih biznismena da doniraju sredstva u državni budžet kako bi pomogli stabilizaciju finansija zemlje zbog rastućih troškova rata u Ukrajini, rekli su izvori za list Fajnenšel tajms.

Kako su naveli ti izvori, Putin je izneo zahtev tokom sastanka sa grupom istaknutih oligarha i jasno poručio da je odlučan da nastavi rat dok Rusija ne preuzme kontrolu nad preostalim delovima regiona Donbasa koji nisu pod njenom kontrolom.

Prema navodima izvora, ruski predsednik je ranije podržavao kompromisni predlog da Donbas postane demilitarizovana ili specijalna ekonomska zona, ali je odustao od te ideje nakon što je Ukrajina odbila mogućnost predaje tog regiona, prenosi Tanjug.

Prema izvorima, najmanje dvojica biznismena izrazila su spremnost da pomognu.

Oligarh Sulejman Kerimov navodno je ponudio doprinos od 1,1 milijardu evra, dok je magnat u industriji metala Oleg Deripaska takođe pristao da učestvuje.

Zahtev za dobrovoljne doprinose deo je šireg nastojanja vlasti da uključe ruske kompanije u finansiranje povećanih vojnih troškova.

Rusija je u januaru povećala PDV sa 20 na 22 odsto kako bi prikupila dodatna sredstva, dok je ranije uveden i jednokratni porez na neočekivane prihode velikih kompanija.

Ruski ministar ekonomije Maksim Rešetnjikov rekao je da vlasti razmatraju i mogućnost novog poreza na neočekivane prihode ukoliko rublja nastavi da slabi.

Ruski vojni budžet prošle godine je porastao za 42 odsto i dostigao 13,1 bilion rubalja, odnosno oko 143 milijarde evra.

U međuvremenu, borbe u regionu Donbasa usporene su intenzivnim ratovanjem dronovima, što je dovelo do većih gubitaka među ruskim snagama.

Poslednja runda mirovnih pregovora zastala je u januaru zbog neslaganja oko teritorijalnih zahteva.

