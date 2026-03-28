RUSI SE OBRUŠILI NA KRIVI ROG: Ima poginulih

DVE osobe su poginule, a nekoliko je ranjeno u jutrošnjem napadu ruskih snaga na Krivi Rog, saopštio je komandant Dnjepropetrovske regionalne antiterorističke armije, Aleksandar Ganža.

U napadu je pogođena industrijska infrastruktura, što je izazvalo požare u pogođenim objektima, rekao je on, prenosi Unian.

- Dva muškarca su poginula, a dva su ranjena. To su posledice neprijateljskog jutarnjeg napada na Krivi Rog - rekao je Ganža.

Tokom 24 sata, ruske snage su koristile dronove i artiljeriju za napade u tri okruga regiona.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:NOVI SAVEZ NA POMOLU? Kako Rusija i Kina menjaju igru na Bliskom Istoku