RUSI SE OBRUŠILI NA KRIVI ROG: Ima poginulih
DVE osobe su poginule, a nekoliko je ranjeno u jutrošnjem napadu ruskih snaga na Krivi Rog, saopštio je komandant Dnjepropetrovske regionalne antiterorističke armije, Aleksandar Ganža.
U napadu je pogođena industrijska infrastruktura, što je izazvalo požare u pogođenim objektima, rekao je on, prenosi Unian.
- Dva muškarca su poginula, a dva su ranjena. To su posledice neprijateljskog jutarnjeg napada na Krivi Rog - rekao je Ganža.
Tokom 24 sata, ruske snage su koristile dronove i artiljeriju za napade u tri okruga regiona.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:NOVI SAVEZ NA POMOLU? Kako Rusija i Kina menjaju igru na Bliskom Istoku
Komentari (0)