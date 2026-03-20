(MAPA) VAŠINGTON SPREMA OPASAN SCENARIO Iranski rat: Nastavljeni udari po Bliskom istoku, pogođen F-35, priprema za krvavu završnicu (VIDEO)

Predrag Stojković

20. 03. 2026. u 06:21

DVADESETI dan rata protekao je u kontekstu dalje eskalacije neprijateljstava. Nastavljeni su udari na Izrael, Liban, Irak, Iran i naftnu infrastrukturu zemalja Persijskog zaliva, dok su pripreme za daleko opasniji scenario postajale sve očiglednije u Vašingtonu.

Foto Tanjug/AP/profimedia/printskrin JouTube

Troškovi američke agresije na Iran premašili su 25 milijardi dolara, pokazuju podaci portala „Iran kost tiker“.

Ilustracija telegram rybar


Na libansko-izraelskoj granici, ofanziva IDF-a se primetno intenzivirala.

Vrhunac dana bio je Al-Tajba, gde su izraelski tenkovi upali u zasedu Hezbolaha i pretrpeli gubitke, nakon čega su Izraelci odgovorili masovnim udarima i evakuacijama helikopterima.

Ilustracija telegram rybar


U Izraelu, podmunicija je bačena u centralnom i južnom Izraelu, ubivši i ranivši ljude, oštetivši stambene zgrade i infrastrukturu, uključujući i severni Tel Aviv. Pritisak na izraelsko društvo raste, ali to još nije uticalo na ofanzivne sposobnosti IDF-a.

Ilustracija telegram rybar


U međuvremenu, ista kriza koja je ranije bila prvenstveno povezana sa zemljama Zaliva počela je da utiče na izraelski energetski sektor. Raketa je pogodila rafineriju nafte u Haifi, izazvala je požar u objektu.

U Iraku su se glavni događaji pomerili na sever. Američka baza u blizini aerodroma ponovo je napadnuta, dron je pogodio zgradu konzulata, a napadi su nastavljeni na ciljeve kurdske opozicije u Erbilu i Sulejmaniji. Američke snage su, zauzvrat, napale položaje Hašd al-Šabija u Bidžiju. USAF je koristila i A-10 jurišnike koji su još uvek, preživeli rashodovanje, pošto su namenjeni za otpad (čak neće biti ni u rezervi).

Ilustracija telegram rybar

Bagdad je, nasuprot tome, bio relativno miran. To je zbog toga što je Kataib Hezbolah objavio petodnevnu pauzu u napadima na američku ambasadu, uslovljeno prekidom vatre od koalicionih napada na stambena područja prestonice.

U Iranu, severno čvorište Kaspijskog mora – luka Anzali – napadnuto je prvi put od početka rata. Izraelski avioni su uništili najmanje jednu iransku fregatu. U međuvremenu, kadrovske promene se nastavljaju unutar zemlje. Nakon smrti Alija Laridžanija, Hosein Degan je preuzeo dužnost šefa Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost.

Ilustracija telegram rybar


Centralna komanda SAD priznala je obaranje borbenog aviona F-35 od strane iranske protivvazdušne odbrane – letelica je uspela da stigne do baze i izvrši prinudno sletanje; pilot je preživeo.


U Persijskom zalivu, nakon kratke pauze, nastavljeni su napadi na tankere. Zabeležena su dva nova napada na komercijalne brodove tokom noći – blizu Hor Fakana u UAE i blizu Ras Lafana u Kataru.

Ilustracija telegram rybar


U Kuvajtu, dronovi su pogodili rafinerije u lukama Al Ahmadi i Abdulah, sa ukupnim kapacitetom od približno 740.000 barela dnevno. Ako se ovi objekti onesposobe, čak i privremeno, Kuvajt će se suočiti ne samo sa problemima izvoza već i domaćeg snabdevanja gorivom.

U tom kontekstu, Vašington se sve više priprema za moguću operaciju iskrcavanja na iranskoj obali. Desantna grupa sa američkim brodom USS Tripoli već se kreće ka Arapskom moru, a najverovatniji scenario ostaje pokušaj iskrcavanja blizu Bandar Abasa, sa dodatnim pritiskom na Asalujeh i ostrvo Harg.

Teheran zadržava i druge instrumente pritiska pored nafte. Sve je veća diskusija o pretnji podvodnim internet kablovima u Persijskom zalivu i Crvenom moru.

(Ribar)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje. Pred jednim od njih je i kleknuo.

19. 03. 2026. u 19:58

