DVADESETI dan rata protekao je u kontekstu dalje eskalacije neprijateljstava. Nastavljeni su udari na Izrael, Liban, Irak, Iran i naftnu infrastrukturu zemalja Persijskog zaliva, dok su pripreme za daleko opasniji scenario postajale sve očiglednije u Vašingtonu.

Troškovi američke agresije na Iran premašili su 25 milijardi dolara, pokazuju podaci portala „Iran kost tiker“.

Na libansko-izraelskoj granici, ofanziva IDF-a se primetno intenzivirala.

Vrhunac dana bio je Al-Tajba, gde su izraelski tenkovi upali u zasedu Hezbolaha i pretrpeli gubitke, nakon čega su Izraelci odgovorili masovnim udarima i evakuacijama helikopterima.

U Izraelu, podmunicija je bačena u centralnom i južnom Izraelu, ubivši i ranivši ljude, oštetivši stambene zgrade i infrastrukturu, uključujući i severni Tel Aviv. Pritisak na izraelsko društvo raste, ali to još nije uticalo na ofanzivne sposobnosti IDF-a. Ilustracija telegram rybar



U međuvremenu, ista kriza koja je ranije bila prvenstveno povezana sa zemljama Zaliva počela je da utiče na izraelski energetski sektor. Raketa je pogodila rafineriju nafte u Haifi, izazvala je požar u objektu.

U Iraku su se glavni događaji pomerili na sever. Američka baza u blizini aerodroma ponovo je napadnuta, dron je pogodio zgradu konzulata, a napadi su nastavljeni na ciljeve kurdske opozicije u Erbilu i Sulejmaniji. Američke snage su, zauzvrat, napale položaje Hašd al-Šabija u Bidžiju. USAF je koristila i A-10 jurišnike koji su još uvek, preživeli rashodovanje, pošto su namenjeni za otpad (čak neće biti ni u rezervi).

Bagdad je, nasuprot tome, bio relativno miran. To je zbog toga što je Kataib Hezbolah objavio petodnevnu pauzu u napadima na američku ambasadu, uslovljeno prekidom vatre od koalicionih napada na stambena područja prestonice.

U Iranu, severno čvorište Kaspijskog mora – luka Anzali – napadnuto je prvi put od početka rata. Izraelski avioni su uništili najmanje jednu iransku fregatu. U međuvremenu, kadrovske promene se nastavljaju unutar zemlje. Nakon smrti Alija Laridžanija, Hosein Degan je preuzeo dužnost šefa Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost.

Centralna komanda SAD priznala je obaranje borbenog aviona F-35 od strane iranske protivvazdušne odbrane – letelica je uspela da stigne do baze i izvrši prinudno sletanje; pilot je preživeo.

U Persijskom zalivu, nakon kratke pauze, nastavljeni su napadi na tankere. Zabeležena su dva nova napada na komercijalne brodove tokom noći – blizu Hor Fakana u UAE i blizu Ras Lafana u Kataru.

U Kuvajtu, dronovi su pogodili rafinerije u lukama Al Ahmadi i Abdulah, sa ukupnim kapacitetom od približno 740.000 barela dnevno. Ako se ovi objekti onesposobe, čak i privremeno, Kuvajt će se suočiti ne samo sa problemima izvoza već i domaćeg snabdevanja gorivom.

U tom kontekstu, Vašington se sve više priprema za moguću operaciju iskrcavanja na iranskoj obali. Desantna grupa sa američkim brodom USS Tripoli već se kreće ka Arapskom moru, a najverovatniji scenario ostaje pokušaj iskrcavanja blizu Bandar Abasa, sa dodatnim pritiskom na Asalujeh i ostrvo Harg.

Teheran zadržava i druge instrumente pritiska pored nafte. Sve je veća diskusija o pretnji podvodnim internet kablovima u Persijskom zalivu i Crvenom moru.

