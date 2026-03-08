"IZGLEDALO JE KAO DA JE KRAJ SVETA" Izdato hitno upozorenje u Iranu: Crna kiša iznad Teherana, ne izlazite napolje! (VIDEO)

IRANSKO Društvo Crvenog polumeseca u nedelju je upozorilo civile da bi kiša mogla postati toksična nakon eksplozija rezervoara sa gorivom izazvanih američkim i izraelskim udarima na infrastrukturu, navodi se u objavi organizacije na Telegramu.

AP Photo/Vahid Salemi

Agencija je saopštila da kontaminirana kiša može izazvati hemijske opekotine na koži i oštećenja pluća.

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

- Vidite da je kiša, ili kišnica, zapravo crna - čini se da je zasićena naftom. Dakle, to je ono što pada nad iranskom prestonicom jutros, neka vrsta kiše pomešane sa naftom, nakon što su se dogodili napadi - rekao je reporter Si-En-En-a.

Stanovnik Teherana rekao je za CNN da se grad oseća apokaliptično nakon novih izraelskih napada na iranska naftna postrojenja, tokom kojih se ogromna vatrena lopta pojavila iznad iranske prestonice.

- Grad je u mraku, nebo je crno. Takođe je oblačno i mračno, pa se osećamo kao da se gušimo - rekao je.

- Video sam kako eksplozija obasjava nebo sinoć, to je bilo nešto što nikada ranije nisam video. Izgledalo je kao kraj sveta ili ono što zamišljam da je pakao. Vatra je bila blizu naše kuće, mislim da je čista sreća što smo za sada dobro“, naglasio je.

Crveni polumesec je takođe pozvao ljude da ne izlaze napolje tokom padavina nakon eksplozija i da potraže zaklon pod betonskim ili metalnim krovovima ako se zateknu napolju.

Tehran is covered in thick black clouds of smoke this morning after a series of Israeli airstrikes struck multiple oil depots and a refinery.



Locals report that the morning rain was black and oily. pic.twitter.com/4lb7Ld62So — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 8, 2026



Savetovano je da svako ko bude izložen takvoj kiši ispere kožu tekućom hladnom vodom i odmah promeni odeću koja se natopila.

Podsetimo, IDF je izveo vazduhoplovne udare na više naftnih skladišta i energetskih objekata u i oko Teherana.

🚨 THE US AND ISRAEL JUST BOMBED A MAJOR OIL DEPOT IN IRAN.



After the airstrike, oil spilled from the depot into the streets, entered the sewers and drainage systems, then caught fire, creating walls of flame on the highway of Tehran.



This was the first major hit on Iran's oil… pic.twitter.com/M2Mhs1EVtG — Bull Theory (@BullTheoryio) March 8, 2026

U napadu su pogođena četiri skladišta nafte i jedan centar za transport naftnih derivata u Teheranu i provinciji Alborz.

NOW - US and Israel strike Iran’s oil depot in Tehran causing movie scene-like explosion and fire, threatening oil prices even further. pic.twitter.com/8vY0hUMyGQ — Confidential Post (@TheCPostNews) March 7, 2026

Takođe je pogođeno skladište goriva Šahran u severozapadnom delu Teherana, rafinerija u južnom delu grada, kao i skladišta nafte u Karaju i drugim industrijskim zonama.



