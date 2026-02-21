DONETA KONAČNA ODLUKA: SAD ukidaju deo carina posle odluke Vrhovnog suda
ADMINISTRACIJA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ukinuće određene dodatne carinske mere nakon što je Vrhovni sud te zemlje poništio carine uvedene na osnovu zakona namenjenog za primenu u nacionalnim vanrednim situacijama, saopštila je Bela kuća.
U izvršnoj naredbi navodi se da dodatne ad valorem carine, uvedene u skladu sa Zakonom o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima u vanrednim situacijama (IEEPA) prethodnim izvršnim naredbama, "više neće biti na snazi i, čim to bude praktično, više se neće naplaćivati", preneo je Rojters.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država doneo je juče odluku kojom poništava široki spektar globalnih carina koje je uveo Tramp, što predstavlja njegov najznačajniji pravni poraz od povratka u Belu kuću.
Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih tarifa širom sveta.
Odluka se odnosi i na ciljane uvozne poreze koje administracija opravdava borbom protiv trgovine fentanilom.
(Tanjug)
Preporučujemo
"ZA IRAN JE BOLjE DA PREGOVARA O FER SPORAZUMU" Tramp uputio upozorenje
20. 02. 2026. u 22:03
ARAKČI TVRDI: SAD nisu tražile potpuno obustavljanje obogaćivanja uranijuma
20. 02. 2026. u 15:26
TRAMP ZAPRETIO: Deset dana da Iran pristane na sporazum ili će se desiti “loše stvari”
20. 02. 2026. u 12:31
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)