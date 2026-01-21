TRAMP SLETEO U ŠVAJCARSKU: Ceo svet očekuje njegovo obraćanje na Svetskom ekonomskom forumu
AVION sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom sleteo je na aerodrom u Cirihu u Švajcarskoj.
Američki predsednički avion "Air Force One" upravo je sleteo na pistu u Cirihu, preneo je Bi-bi-si.
Kako je navedeno, prva stavka na dnevnom redu predsednika SAD je prijem sa poslovnim liderima, pre nego što kasnije održi govor na Svetskom ekonomskom forumu.
Govor je zakazan za 14.30 časova.
Iz Svetskog ekonomskog foruma je saopšteno da će Tramp održati govor u planirano vreme iako je iz SAD poleteo više od dva sata kasnije, pošto je njegov avion morao da se vrati zbog manjih tehničkih problema, nakon čega se ukrcao u drugi avion.
Trebalo je da razgovara i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sastanak je otkazan.
Na pitanje da li postoji stvarna mogućnost sastanka sa američkim predsednikom Trampom, Fon der Lajen je rekla „koliko ja znam, nisu upućeni pozivi ni u jednom pravcu“, navodi britanski list Gardijan.
Portparolka nije direktno odgovorila na pitanje da li će se EU pridružiti Trampovom Odboru za mir za Gazu, rekavši samo da je EU „u bliskom kontaktu“ sa partnerima.
(Tanjug)
