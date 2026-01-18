Svet

TRAMP KUPUJE 11 ČELIČNIH ZVERI: Rusi nas šiju, NATO komšije nesposobne, mi preuzimamo Arktik

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izrazio je interesovanje za kupovinu dodatnih ledolomaca radi patroliranja vodama kod Kanade, objavio je NBC News u nedelju, pozivajući se na američke zvaničnike.

Donald Tramp je pokazao interes da nabavi više ledolomaca za pomorske patrole u blizini Kanade, a to bi moglo biti finansirano iz američkog odbrambenog budžeta za narednu godinu, navodi se u izveštaju.

Tramp je ozbiljno zabrinut u vezi sa ranjivošću Kanade prema protivnicima SAD na Arktiku.

- Svet ne vidi Kanadu kao veliku silu kada je reč o odbrani - rekao je jedan visoki zvaničnik.

Početkom oktobra Tramp je rekao da su SAD naručile 11 ledolomaca iz Finske, od kojih će četiri biti izgrađena u finskim brodogradilištima, a ostali u Sjedinjenim Državama.

Krajem novembra Tramp je izjavio da SAD značajno zaostaju za Rusijom po veličini flote ledolomaca.

