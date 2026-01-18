TRAMP KUPUJE 11 ČELIČNIH ZVERI: Rusi nas šiju, NATO komšije nesposobne, mi preuzimamo Arktik
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izrazio je interesovanje za kupovinu dodatnih ledolomaca radi patroliranja vodama kod Kanade, objavio je NBC News u nedelju, pozivajući se na američke zvaničnike.
Donald Tramp je pokazao interes da nabavi više ledolomaca za pomorske patrole u blizini Kanade, a to bi moglo biti finansirano iz američkog odbrambenog budžeta za narednu godinu, navodi se u izveštaju.
Tramp je ozbiljno zabrinut u vezi sa ranjivošću Kanade prema protivnicima SAD na Arktiku.
- Svet ne vidi Kanadu kao veliku silu kada je reč o odbrani - rekao je jedan visoki zvaničnik.
Početkom oktobra Tramp je rekao da su SAD naručile 11 ledolomaca iz Finske, od kojih će četiri biti izgrađena u finskim brodogradilištima, a ostali u Sjedinjenim Državama.
Krajem novembra Tramp je izjavio da SAD značajno zaostaju za Rusijom po veličini flote ledolomaca.
(Informer)
BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
SVE SE REŠAVA BEZ ZELENSKOG: Šok iz Moskve - Rat ulazi u završnu fazu
18. 01. 2026. u 19:55
HOSPITALIZOVAN PIRS MORGAN: Teško povređen poznati voditelj (FOTO)
18. 01. 2026. u 19:06
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)