EU ZATVARA VRATA AMERICI: Trampova ucena oko Grenlanda ruši istorijski trgovinski sporazum

ZAKONODAVCI EU neće odobriti značajan transatlantski trgovinski sporazum nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio nove carine za evropske zemlje, u okviru svojih napora da preuzme kontrolu nad Grenlandom.

Manfred Veber, predsednik Evropske narodne partije (EPP), saopštio je da eskalacija tenzija između SAD i Evrope znači da Parlament neće glasati za sporazum, kojim se američke carine na uvoz iz EU utvrđuju na 15 procenata u zamenu za to da blok ne primenjuje carine na američki izvoz.

"EPP je za trgovinski sporazum EU i SAD, ali s obzirom na pretnje Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom, odobrenje nije moguće u ovoj fazi", naveo je Veber. "Carine od 0 procenata na američke proizvode moraju biti stavljene na čekanje."

Dok su drugi članovi vladajuće koalicije Ursule fon der Lajen - levičarski Socijalisti i Demokratski savez, centristička Obnova i levičarski Zeleni - poslednjih nedelja insistirali na strateškoj pauzi u sprovođenju trgovinskog sporazuma, njena sopstvena EPP je bila neodlučna. Do sada.

U sredu su poslanici odložili odluku o tome da li da zamrznu ratifikaciju usred tenzija oko Trampovog zahteva da Danska preda Grenland SAD.

Karin Karlsboro — švedska poslanica Evropskog parlamenta koja je koordinatorka za trgovinu, rekla je za "Politiko" da sporazum EU-SAD neće naići na dovoljnu podršku poslanika.

- Ne vidim mogućnost da Evropski parlament da zeleno svetlo za napredak sa carinskim sporazumom. Umesto toga, EU mora da se pripremi da odgovori na carinske napade predsednika Trampa, uključujući i one usmerene na Švedsku - rekla je ona. "Ne možemo isključiti ni odmazdne carine ni upotrebu 'bazuke' ako se pritisak i prinuda nastave."

Takozvana trgovinska "bazuka" EU, ili Instrument protiv prinude, nudi niz kaznenih mera koje se mogu koristiti protiv trgovinskih rivala koji pokušavaju da ugroze blok. Među njima su ograničenja investicija i pristupa šemama javnih nabavki, kao i ograničenja zaštite intelektualne svojine.

Tramp je u subotu najavio dodatnih 10 odsto carina za evropske zemlje koje su poslale trupe na Grenland. Taksa će se povećati na 25 odsto počev od 1. juna, izjavio je, i ostaće na snazi "dok se ne postigne sporazum o potpunoj i ukupnoj kupovini Grenlanda".

Evropski lideri su reagovali besno, insistirajući da je raspoređivanje na Grenland odgovor na Trampove tvrdnje o rastućim ruskim i kineskim pretnjama ostrvu. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta upozorio je Vašington da će nove mere dočekati "zajednički odgovor".

