"ISPUNJEN ZADATAK KOJI JE POSTAVIO VRHOVNI KOMANDANT" Medvedev: Više od 422.000 ljudi potpisalo ugovore za službu

VIŠE od 422.000 ljudi potpisalo je ugovore za službu u ruskim oružanim snagama prošle godine, a još 32.000 se prijavilo kao dobrovoljci, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

FOTO: AP/Tanjug

- Nekoliko reči o rezultatima prošle godine. Zadatak koji je postavio vrhovni komandant je ispunjen. Ugovore o vojnoj službi potpisalo je 422.704 ljudi. To su konačne brojke koje imamo - rekao je Medvedev tokom sastanka o popunjavanju snaga bespilotnih letelica (BPL), prenosi Interfaks.

Medvedev je u objavii dela sa sastanka na društvenim mrežama dodao da je 32.000 ljudi potpisalo ugovore o dobrovoljnom služenju.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije je napomenuo da je predsdniku Vladimiru Putinu predstavio izveštaj o postignutim rezultatima.

(Tanjug)

