GLAVNI GRAD UKRAJINE U MRAKU: U Kijevu došlo do gotovo potpunog nestanka struje!
U KIJEVU je došlo do gotovo potpunog nestanka električne energije, pokazuju podaci Telegram kanala koji prate stanje u snabdevanju strujom, javljaju ukrajinski mediji.
Prema navodima kanala "Kijev. Svetlo. Rasporedi", kod svih podgrupa potrošača struje trenutno ili je uopšte nema, ili je ima samo delimično.
Ministarstvo energetike: Nema prognoze kada će snabdevanje biti obnovljeno
Zamenik ministra energetike Ukrajine Nikolaj Kolesnik izjavio je za „Suspiljne“ da trenutno ne postoje prognoze o roku normalizacije elektrosnabdevanja u Kijevu.
- Radovi se nastavljaju i odvijaće se praktično 24 sata dnevno, uprkos teškim vremenskim uslovima, kako bismo što pre stabilizovali situaciju i prešli na planski režim. Ali situacija je prilično složena i vidimo da sada ne možemo davati nikakve prognoze, jer neprijatelj nastavlja napade - rekao je Kolesnik.
Napadi oštetili energetsku infrastrukturu, bez struje i mesta u okolini Kijeva
Podseća se da je tokom noći i jutra ruska vojska izvela masovne vazdušne udare po Ukrajini uz upotrebu dronova, balističkih i krstarećih raketa, usled čega su ponovo oštećeni energetski objekti.
Gotovo potpuno bez struje ostali su Irpenj, Buča i Gostomelj u Kijevskoj oblasti.
Trgovinski lanci Novus i „Siljpo“ saopštili su da privremeno obustavljaju rad pojedinih supermarketa u Kijevu zbog dugotrajnih nestanaka struje.
Kako navode, prodavnice nemaju dovoljno snage sa autonomnih generatora, koji zbog niskih temperatura i neprekidnog rada često otkazuju.
Masovni ruski napad
U utorak uveče, ruske snage su pokrenule masovni napad na energetska postrojenja i preduzeća povezana sa ukrajinskim oružanim snagama.
Ukrajinsko Ministarstvo energetike kasnije je saopštilo da je oštećenje energetske infrastrukture dovelo do nestanka struje u Kijevskoj , Odeskoj, Harkovskoj, Dnjepropetrovskoj i Černigovskoj oblasti.
Od početka dana, lokalni mediji su izvestili o eksplozijama u Kijevu, Odesi, Harkovu, Černigovi i Pavlogradu u Dnjepropetrovskoj oblasti. Vlasti su potvrdile oštećenja na dva energetska postrojenja u Odeskoj oblasti .
