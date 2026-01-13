Svet

GLAVNI GRAD UKRAJINE U MRAKU: U Kijevu došlo do gotovo potpunog nestanka struje!

Новости онлине

13. 01. 2026. u 16:35

U KIJEVU je došlo do gotovo potpunog nestanka električne energije, pokazuju podaci Telegram kanala koji prate stanje u snabdevanju strujom, javljaju ukrajinski mediji.

ГЛАВНИ ГРАД УКРАЈИНЕ У МРАКУ: У Кијеву дошло до готово потпуног нестанка струје!

Foto: Profimedia

Prema navodima kanala "Kijev. Svetlo. Rasporedi", kod svih podgrupa potrošača struje trenutno ili je uopšte nema, ili je ima samo delimično.

Ministarstvo energetike: Nema prognoze kada će snabdevanje biti obnovljeno

Zamenik ministra energetike Ukrajine Nikolaj Kolesnik izjavio je za „Suspiljne“ da trenutno ne postoje prognoze o roku normalizacije elektrosnabdevanja u Kijevu.

- Radovi se nastavljaju i odvijaće se praktično 24 sata dnevno, uprkos teškim vremenskim uslovima, kako bismo što pre stabilizovali situaciju i prešli na planski režim. Ali situacija je prilično složena i vidimo da sada ne možemo davati nikakve prognoze, jer neprijatelj nastavlja napade - rekao je Kolesnik.

Napadi oštetili energetsku infrastrukturu, bez struje i mesta u okolini Kijeva

Podseća se da je tokom noći i jutra ruska vojska izvela masovne vazdušne udare po Ukrajini uz upotrebu dronova, balističkih i krstarećih raketa, usled čega su ponovo oštećeni energetski objekti.

Gotovo potpuno bez struje ostali su Irpenj, Buča i Gostomelj u Kijevskoj oblasti.

Trgovinski lanci Novus i „Siljpo“ saopštili su da privremeno obustavljaju rad pojedinih supermarketa u Kijevu zbog dugotrajnih nestanaka struje.

Kako navode, prodavnice nemaju dovoljno snage sa autonomnih generatora, koji zbog niskih temperatura i neprekidnog rada često otkazuju.

Masovni ruski napad

U utorak uveče, ruske snage su pokrenule masovni napad na energetska postrojenja i preduzeća povezana sa ukrajinskim oružanim snagama.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike kasnije je saopštilo da je oštećenje energetske infrastrukture dovelo do nestanka struje u Kijevskoj , Odeskoj, Harkovskoj, Dnjepropetrovskoj i Černigovskoj oblasti.

Od početka dana, lokalni mediji su izvestili o eksplozijama u Kijevu, Odesi, Harkovu, Černigovi i Pavlogradu u Dnjepropetrovskoj oblasti. Vlasti su potvrdile oštećenja na dva energetska postrojenja u Odeskoj oblasti .

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
INDIJANSKI POGLAVICA SRPSKOG POREKLA: Ričard Milanović zadužio Indijance, na oca Srbina bio ponosan

INDIJANSKI POGLAVICA SRPSKOG POREKLA: Ričard Milanović zadužio Indijance, na oca Srbina bio ponosan