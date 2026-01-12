FEBRUAR U ITALIJI PUNI KASE RAI OD REKLAMA: Sa Festivalom Sanremo i Zimskim olimpijskih igrama očekuje rekordno oglašavanje u februaru.

FEBRUAR je mesec koji se priprema da postane najbogatiji u godini za italijansku radio i televiziju RAI po visini doprinosa od reklama. Samo se za Festival Sanremo očekuje inkasiranje od preko 70 miliona evra. To pokazuje koliko je velika, i veća nego ikada, atraktivnost investiranja u reklame u medijskom kontekstu.

Foto: Tanjug AP

Jedinstveni događaji i efekat u kombinaciji 25. Zimskih olimpijskih igara Milano-Kortina d'Ampeco, od 6. do 22. februara, a potom stiže 76. Festival Sanremo od 24. do 28. I već je evidentno, za Festival cene oglašavanja su porasle za 8 procenata u odnosu na prošlogodišnji Sanremo, a očekuje se da će ga takav prihod oblikovati kao najprometniji mesec u godini.

Kombinovani uticaj Zimskih olimpijskih igara Milano-Kortina i Muzički festival Sanremo biće dva događaja sa velikom gledanošću i velikim investicijama u samo nekoliko nedelja. Na olimpijskom frontu prodaja reklama je počela rano i prema medijskim centrima ponuda je skoro u potpunosti ispunjena.

Posle 33. Olimpijade u Parizu 2024. godine interes je porastao, preko 100 novih brendova je odlučilo da investira u Milano-Kortina 2026, sa već iskazanom ocenom „najveće fakturisano ikada registrovano za Zimske igre“. A više od 85 procenata partnera je proširilo investiciju, osim na tradicionalnu televiziju, uključivši striming platforme.

Format reklama ostaje uglavnom nepromenjen, od 15 sekundi, sa rezovima u tom okviru, a visina se kreće od 15.000 evra pa do onih emitovanih u udarnim terminima koja pemašuje 161.000 evra. Ako pitanja ostanu kao prošle godine kada je ostvareno 65,2 miliona evra, a uz uvećanu cenu, ukupan sabirak Festivala može da dosegne lako preko 70 miliona evra.

Festival Sanremo ostaje i jedini događaj koji nije sportski a koji na italijanskoj televiziji uspeva da drži vezane za ekrane i mladu publiku, dakle reč je o brendu, a koji ima neverovatnu komercijalnu komunikaciju. To se smatra jedinstvenom prilikom i ne očekuje se pad interesa investitora, pa tako se pune kase.

Broj televizijskih gledalaca na prošlom Festivalu u proseku je bio 12,7 miliona, sa manjim varijacijama od večeri do večeri, po podacima Auditela, jer su prisutni i novi modaliteti da se čuje i vidi Festival na društvenim mrežama koje privlače pažnju mladih. Prve večeri prošle godine na taj način Festival je pratilo više od pola miliona mladih.